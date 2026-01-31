Real Madrid từ chối Fernandes

Real Madrid đưa ra lập trường rõ ràng trước thông tin liên quan đến Bruno Fernandes, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định không theo đuổi đội trưởng của MU.

Real đánh giá cao Fernandes, song khẳng định không phù hợp với chiến lược của đội bóng.

Theo ESPN, Fernandes được giới trung gian đề xuất tới Real Madrid trong bối cảnh "Los Blancos" đang tìm kiếm những giải pháp mới cho khu trung tuyến. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng nhanh chóng khép lại khả năng này.

Real Madrid đánh giá cao đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Fernandes, song cho rằng anh không phù hợp với chiến lược chuyển nhượng của CLB. Đội chủ sân Bernabeu được cho là ưu tiên các mục tiêu trẻ trung hơn, có khả năng gắn bó lâu dài và phù hợp với lộ trình trẻ hóa đội hình vốn được triển khai mạnh mẽ trong những mùa giải gần đây. Do đó, việc chiêu mộ một tiền vệ bước sang tuổi 31 như Fernandes không nằm trong kế hoạch mùa hè 2026.

Ở chiều ngược lại, tương lai của Fernandes tại Old Trafford vẫn để ngỏ. Theo The Athletic, ngôi sao người Bồ Đào Nha tỏ ra thất vọng trước sự thiếu ổn định của MU. Dù vậy, cựu tiền vệ Sporting Lisbon vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa muốn đưa ra quyết định cuối cùng.

Tiền vệ sinh năm 1994 khẳng định sẽ chỉ xem xét tương lai sau khi MU bổ nhiệm HLV trưởng chính thức và công bố định hướng rõ ràng cho dự án dài hạn. Hiện tại, hợp đồng của Fernandes vẫn còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Dẫu vậy, những cuộc đàm phán gia hạn đang đối mặt với không ít thách thức. Mức lương được cho là lên tới 400.000 bảng/tuần để giữ chân Fernandes đang khiến ban lãnh đạo" Quỷ đỏ" phải cân nhắc kỹ lưỡng. Việc trả lương cao cho một cầu thủ ngoài 30 tuổi vẫn là canh bạc đầy rủi ro.

