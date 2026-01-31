Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid từ chối Fernandes

  • Thứ bảy, 31/1/2026 16:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid đưa ra lập trường rõ ràng trước thông tin liên quan đến Bruno Fernandes, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định không theo đuổi đội trưởng của MU.

Real đánh giá cao Fernandes, song khẳng định không phù hợp với chiến lược của đội bóng.

Theo ESPN, Fernandes được giới trung gian đề xuất tới Real Madrid trong bối cảnh "Los Blancos" đang tìm kiếm những giải pháp mới cho khu trung tuyến. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng nhanh chóng khép lại khả năng này.

Real Madrid đánh giá cao đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Fernandes, song cho rằng anh không phù hợp với chiến lược chuyển nhượng của CLB. Đội chủ sân Bernabeu được cho là ưu tiên các mục tiêu trẻ trung hơn, có khả năng gắn bó lâu dài và phù hợp với lộ trình trẻ hóa đội hình vốn được triển khai mạnh mẽ trong những mùa giải gần đây. Do đó, việc chiêu mộ một tiền vệ bước sang tuổi 31 như Fernandes không nằm trong kế hoạch mùa hè 2026.

Ở chiều ngược lại, tương lai của Fernandes tại Old Trafford vẫn để ngỏ. Theo The Athletic, ngôi sao người Bồ Đào Nha tỏ ra thất vọng trước sự thiếu ổn định của MU. Dù vậy, cựu tiền vệ Sporting Lisbon vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa muốn đưa ra quyết định cuối cùng.

Tiền vệ sinh năm 1994 khẳng định sẽ chỉ xem xét tương lai sau khi MU bổ nhiệm HLV trưởng chính thức và công bố định hướng rõ ràng cho dự án dài hạn. Hiện tại, hợp đồng của Fernandes vẫn còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Dẫu vậy, những cuộc đàm phán gia hạn đang đối mặt với không ít thách thức. Mức lương được cho là lên tới 400.000 bảng/tuần để giữ chân Fernandes đang khiến ban lãnh đạo" Quỷ đỏ" phải cân nhắc kỹ lưỡng. Việc trả lương cao cho một cầu thủ ngoài 30 tuổi vẫn là canh bạc đầy rủi ro.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Bruno Fernandes tiến sát cột mốc lịch sử ở MU

Chỉ còn cách 3 pha kiến tạo, Bruno Fernandes sẽ gia nhập nhóm cầu thủ hiếm hoi của Manchester United thiết lập cột mốc lịch sử trên hàng tấn công.

10 giờ trước

Fernandes khiến MU khó xử

Bruno Fernandes được cho là đưa ra yêu cầu hợp đồng mới có thể làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc lương tại Old Trafford.

19:04 27/1/2026

Phản ứng của Fernandes khi Amorim bị sa thải

Sau khi Manchester United chính thức sa thải Ruben Amorim hôm 5/1, đội trưởng Bruno Fernandes lên tiếng trên mạng xã hội bằng một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tính biểu tượng.

04:40 6/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Fernandes Fernandes

    Đọc tiếp

    Futsal Viet Nam guc nga truoc Thai Lan hinh anh

    Futsal Việt Nam gục ngã trước Thái Lan

    28 phút trước 16:41 31/1/2026

    0

    Chiều 31/1, tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-1 trong trận đấu then chốt của bảng B giải futsal châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia.

    La Masia tro thanh 'mo vang' cua Barcelona hinh anh

    La Masia trở thành 'mỏ vàng' của Barcelona

    1 giờ trước 16:00 31/1/2026

    0

    La Masia vẫn sản sinh tài năng cho Barcelona, nhưng trong bối cảnh tài chính eo hẹp, học viện trứ danh này đang trở thành một nguồn thu quan trọng, nơi mỗi cầu thủ ra đi đều phải để lại giá trị kinh tế tương xứng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý