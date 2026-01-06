Phản ứng của Fernandes khi Amorim bị sa thải

Sau khi Manchester United chính thức sa thải Ruben Amorim hôm 5/1, đội trưởng Bruno Fernandes lên tiếng trên mạng xã hội bằng một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tính biểu tượng.

Bruno Fernandes là đội trưởng Manchester United.

Trên Instagram cá nhân, Fernandes đăng tải dòng chia sẻ vỏn vẹn 13 chữ, gửi lời cảm ơn Amorim cùng ban huấn luyện sau quãng thời gian 14 tháng làm việc tại Old Trafford. Không màu mè, không bình luận sâu, thông điệp của đội trưởng Manchester United phản ánh đúng cách các cầu thủ thường lựa chọn khi đối diện với một quyết định nhạy cảm từ ban lãnh đạo CLB.

Fernandes là đội trưởng của Manchester United trong suốt triều đại Amorim, vì vậy mối quan hệ giữa hai người được xem là khá gần gũi. Trong bối cảnh Amorim bị sa thải sau những rạn nứt hậu trường và phát ngôn gây tranh cãi nhắm vào thượng tầng CLB, phản ứng điềm tĩnh của Fernandes cho thấy sự thận trọng cần thiết của một thủ lĩnh phòng thay đồ.

Về mặt chuyên môn, Amorim rời Old Trafford với những con số không mấy tích cực. Trong toàn bộ thời gian dẫn dắt Man United, ông chỉ đạt trung bình 1,43 điểm/trận, mức thấp nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Riêng tại Premier League mùa này, “Quỷ đỏ” giành 8 chiến thắng, 7 trận hòa và để thua 5 trận, tương đương 1,55 điểm/trận. Những thống kê đó chưa đủ thuyết phục cho một dự án dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng liên tục thể hiện sự thiếu ổn định.

Amorim bị Manchester United sa thải. Ảnh: Thuận Thắng.



Đến thời điểm hiện tại, Fernandes và Harry Maguire là hai trong số rất ít cầu thủ công khai phản ứng sau quyết định sa thải Amorim. Điều này không gây bất ngờ, bởi các cầu thủ hiếm khi bộc lộ quan điểm cá nhân về những thay đổi ở thượng tầng, nhất là khi mùa giải vẫn đang diễn ra và Manchester United còn nhiều mục tiêu phải theo đuổi.

Trong ngắn hạn, Darren Fletcher dự kiến tạm quyền dẫn dắt đội bóng khi Manchester United tiếp tục quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới. Dù Amorim không để lại dấu ấn về thành tích, quãng thời gian 14 tháng làm việc cùng các cầu thủ chắc chắn vẫn tạo nên những mối quan hệ nhất định.

Thông điệp ngắn của Fernandes, vì thế, là lời chia tay vừa đủ: đúng mực, chuyên nghiệp và không vượt qua ranh giới cần thiết trong một thời điểm nhạy cảm tại Old Trafford.