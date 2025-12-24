Khủng hoảng bao trùm Man Utd

Đội trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương gân kheo và dự kiến phải nghỉ thi đấu tới 6 trận quan trọng.

Bruno nghỉ thi đấu dài hạn.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Old Trafford, Fernandes phải vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Theo The Sun, tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ bỏ lỡ các trận gặp Newcastle, Wolves, Leeds, Burnley, Brighton (FA Cup) và đặc biệt là derby Manchester ngày 17/1. Trận gặp Arsenal ngày 25/1 có thể là thời điểm sớm nhất anh trở lại.

Fernandes buộc phải rời sân ngay trong hiệp một ở trận thua 1-2 trước Aston Villa, sau khi gặp vấn đề mô mềm được xác định là gân kheo. Tình trạng của tiền vệ 31 tuổi được đánh giá khá nghiêm trọng, đến mức chính anh thừa nhận “không” - khi được hỏi về khả năng ra sân ở Boxing Day gặp Newcastle. Những hình ảnh Fernandes đi tập tễnh khi ra ngoài ăn tối cùng bạn bè càng làm dấy lên lo ngại trong nội bộ CLB.

Cơn khủng hoảng của Man Utd càng trầm trọng hơn khi Kobbie Mainoo cũng vắng mặt vì chấn thương bắp chân. Amorim lúc này chỉ còn hai lựa chọn tiền vệ trung tâm thực thụ là Casemiro và Manuel Ugarte, cái tên khiến MU thua trong cả 4 lần đá chính ở mùa này. Trong khi đó, Mason Mount tiếp tục là dấu hỏi lớn về thể trạng.

Vấn đề nhân sự nơi tuyến giữa phản ánh sai lầm chiến lược kéo dài của Man Utd. Trong 8 năm, họ chỉ chiêu mộ đúng hai tiền vệ trung tâm đúng nghĩa là Casemiro và Ugarte, trong khi ngân sách mùa hè vừa qua đã dồn gần như toàn bộ cho hàng công với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Trong thời gian tới, MU đã bắt đầu lên kế hoạch cải tổ tuyến giữa, với các mục tiêu như Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba hay Alex Scott. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi Fernandes vắng mặt, sự lo lắng lại bao trùm Old Trafford.