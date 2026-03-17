Tiến Linh gây bàn tán

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gây tranh cãi với pha bỏ lỡ khó tin khi CLB Công An TP.HCM thắng PVF-CAND 1-0 thuộc vòng 16 V-League 2025/26.

Pha bỏ lỡ không tưởng của Tiến Linh.

Tối 15/3 trên sân Thống Nhất, trận đấu thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi HLV trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang-sik trực tiếp dự khán. Tuy nhiên, chân sút được kỳ vọng nhất của đội chủ nhà lại có một ngày kém duyên trước khung thành.

Ngay trong hiệp một, Tiến Linh khiến khán giả tiếc nuối khi đệm bóng ra ngoài ở phút 39, sau đường căng ngang thuận lợi từ Endrick. Sang hiệp hai, vận đen tiếp tục đeo bám tiền đạo này khi cú đánh đầu của anh ở phút 52 đưa bóng dội cột dọc.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút 86. Trong tình huống không bị ai theo kèm trong vùng cấm, Tiến Linh lại dứt điểm ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Pha bỏ lỡ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV hài hước bình luận rằng "sút ra ngoài mới là điều quen thuộc", trong khi có người châm biếm "nếu bóng đi vào lưới mới thật sự bất ngờ". Một số ý kiến khác thậm chí đùa rằng tiền đạo tuyển Việt Nam "còn phải đỡ thêm một nhịp trước khi sút". Tuy vậy, cũng có không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực, khẳng định việc bỏ lỡ cơ hội là bình thường với tiền đạo.

Dù Tiến Linh kém duyên, đội chủ nhà vẫn giành trọn 3 điểm nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô. Phút 76, anh dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Quang Hùng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng giúp CLB Công An TP.HCM nâng tổng điểm lên 26 sau 16 vòng, tiếp tục bám sát cuộc đua vào nhóm đầu khi chỉ còn kém Ninh Bình 2 điểm.