Bruno Fernandes tiến sát cột mốc lịch sử ở MU

Chỉ còn cách 3 pha kiến tạo, Bruno Fernandes sẽ gia nhập nhóm cầu thủ hiếm hoi của Manchester United thiết lập cột mốc lịch sử trên hàng tấn công.

Bruno là nhân tố chủ chốt của MU. Ảnh: Reuters.

Bruno Fernandes đang đứng trước một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp tại Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã ghi 103 bàn thắng và có 97 kiến tạo trên mọi đấu trường cho "Quỷ đỏ". Chỉ cần thêm 3 đường chuyền thành bàn, Fernandes sẽ chính thức chạm ngưỡng 100 bàn và 100 kiến tạo, thành tích cực kỳ hiếm trong lịch sử đội bóng.

Tính đến thời điểm này, chỉ có hai cầu thủ từng làm được điều đó trong màu áo MU. Người đầu tiên là Ryan Giggs, huyền thoại gắn bó trọn sự nghiệp với sân Old Trafford, với 168 bàn thắng và 273 kiến tạo. Người thứ hai là Wayne Rooney, chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, sở hữu 253 bàn thắng và 142 kiến tạo.

So với Giggs và Rooney, Fernandes không thi đấu ở MU lâu bằng, nhưng tốc độ đóng góp của anh là rất ấn tượng. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2020, tiền vệ sinh năm 1994 nhanh chóng trở thành trung tâm trong lối chơi, gánh vác cả nhiệm vụ ghi bàn lẫn tổ chức tấn công. Fernandes thường xuyên dẫn đầu đội bóng về số cơ hội tạo ra, đồng thời không ít lần là người ghi những bàn thắng quan trọng trong bối cảnh MU gặp khó.

Trong giai đoạn đội bóng trải qua nhiều biến động về lực lượng lẫn băng ghế huấn luyện, Fernandes vẫn duy trì vai trò thủ lĩnh trên sân, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Những con số thống kê phản ánh rõ ảnh hưởng của anh: không chỉ là nhạc trưởng trong cách vận hành lối chơi, mà còn là điểm tựa ở những thời khắc then chốt.

Việc Fernandes tiến sát cột mốc 100 bàn và 100 kiến tạo không đơn thuần là một thành tích cá nhân. Nó cho thấy sự ổn định và tầm ảnh hưởng lâu dài của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

Nếu hoàn tất cột mốc này, Fernandes sẽ đứng chung hàng ngũ với Giggs và Rooney, những biểu tượng lớn nhất của MU trong kỷ nguyên Premier League, và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lịch sử CLB.