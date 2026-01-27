Fernandes khiến MU khó xử

Bruno Fernandes được cho là đưa ra yêu cầu hợp đồng mới có thể làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc lương tại Old Trafford.

Yêu cầu về lương của Fernandes có thể đẩy MU vào thế khó.

Theo The Mirror, Fernandes muốn mức đãi ngộ lên tới 400.000 bảng/tuần nếu tiếp tục gắn bó với MU sau mùa giải này. Con số biến tiền vệ người Bồ Đào Nha thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, song buộc ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" phải phá vỡ những nguyên tắc tài đang cố gắng tái lập trong vài năm gần đây.

Ở tuổi 31, Fernandes dần mất niềm tin vào cách vận hành của CLB, đặc biệt là sự bất ổn kéo dài trên băng ghế huấn luyện. Việc Michael Carrick chỉ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền khiến tương lai đội bóng vẫn là dấu hỏi. Fernandes muốn chờ xem ai sẽ nắm quyền lâu dài trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho sự nghiệp.

Mùa hè năm ngoái, Fernandes từ chối những lời đề nghị hậu hĩnh từ Saudi Pro League. Tuy nhiên, anh hiểu rõ bản hợp đồng sắp tới khả năng sẽ là thỏa thuận lớn cuối cùng trong sự nghiệp, và vì thế muốn tối đa hóa giá trị của bản thân. Điều đó đặt MU vào thế khó, hoặc chấp nhận đáp ứng yêu cầu, hoặc đối mặt nguy cơ đánh mất cầu thủ sáng tạo bậc nhất đội hình.

Việc Casemiro ra đi có thể giúp MU giải phóng quỹ lương.

Về mặt tài chính, việc chia tay Casemiro có thể giúp MU giải quyết vấn đề. Tiền vệ người Brazil hiện cũng hưởng mức lương xấp xỉ 400.000 bảng/tuần, và khi rời Old Trafford trong hè này, quỹ lương của CLB sẽ được giải phóng đáng kể. Dù vậy, việc chuyển khoản tiền khổng lồ ấy sang cho một cầu thủ ngoài 30 tuổi vẫn là canh bạc không nhỏ.

Fernandes còn hợp đồng đến năm 2027 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, nhưng sự bất mãn ngày càng rõ rệt của cầu thủ này có thể khiến MU mất thế chủ động. Quan trọng hơn cả tiền bạc, đội trưởng "Quỷ đỏ" vẫn khao khát những danh hiệu lớn, thứ anh chưa thật sự chạm tới kể từ khi cập bến Old Trafford vào năm 2020.

Theo The Mirror, cơ hội giữ chân Fernandes sẽ tăng lên đáng kể nếu MU giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, với một cầu thủ đã gánh vác đội bóng qua nhiều giai đoạn biến động, lời hứa về một dự án đủ tham vọng và ổn định đôi khi còn giá trị hơn cả mức lương 400.000 bảng mỗi tuần mà anh yêu cầu.