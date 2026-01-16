Bruno Fernandes chốt tương lai

Tiền vệ Bruno Fernandes được cho là không có ý định rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Fernandes vẫn ở lại MU. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, Fernandes vẫn giữ vững cam kết gắn bó với “Quỷ đỏ”. Dù MU trải qua giai đoạn xáo trộn khi Darren Fletcher và Michael Carrick tiếp nhận vai trò HLV tạm quyền thay cho Ruben Amorim bị sa thải, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đánh giá rằng “không có lý do để ra đi ngay lập tức”.

Kế hoạch ban đầu của Fernandes là chờ đến mùa hè để xem xét toàn diện tình hình, thời điểm anh chỉ còn một năm hợp đồng với MU. Trước đó, tiền vệ này từng từ chối một lời đề nghị có giá trị rất lớn từ Al Hilal vào mùa hè năm ngoái và vẫn nhận được sự quan tâm đều đặn từ các CLB thuộc Saudi Pro League. Dẫu vậy, nếu rời Old Trafford, ưu tiên của anh vẫn là tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Fernandes cũng từng thừa nhận anh cảm thấy “tổn thương” khi biết MU sẵn sàng bán mình nếu nhận được đề nghị phù hợp. Tiền vệ này cho rằng các lãnh đạo cấp cao của CLB đã không thẳng thắn trong việc trao đổi, đặc biệt trong bối cảnh HLV Amorim mong muốn giữ anh ở lại.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Fernandes vẫn là thủ lĩnh tinh thần và chưa có dấu hiệu rời bỏ con tàu đang gặp sóng gió tại Old Trafford.

Dưới thời HLV Carrick, Fernandes được cho là vẫn đóng vai trò quan trọng về mặt chuyên môn. Anh có khả năng được bố trí trở lại thi đấu ở vị trí tiền vệ công sở trường trong sơ đồ 4-2-3-1 tại sân Old Trafford.

