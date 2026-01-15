Bàn thắng gây bão của Supachok bị nhắc lại

Bàn thắng từng gây bão của Supachok Sarachat vào lưới tuyển Việt Nam bất ngờ được nhắc trở lại ở lễ bốc thăm ASEAN Cup 2026 chiều 15/1.

Pha bóng của Thái Lan ở lễ bốc thăm gây chú ý.

Trước lễ bốc thăm ASEAN Cup 2026, mỗi đội tuyển được giới thiệu bằng một khoảnh khắc tiêu biểu. Đáng chú ý, phía Thái Lan đưa lên tình huống Supachok sút tung lưới thủ môn Nguyễn Đình Triệu ở chung kết lượt về. Đây là pha lập công vốn trở thành tâm điểm tranh cãi suốt hơn một năm qua.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội khu vực, đặc biệt là cộng đồng cổ động viên Việt Nam, hình ảnh này lập tức khơi lại làn sóng phản ứng. Một năm trước, không ít cổ động viên Việt Nam rủ nhau bầu chọn cho pha lập công của Supachok, như hình thức mỉa mai ngôi sao tuyển Thái Lan.

Pha bóng xảy ra ở phút 64 trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan. Khi một cầu thủ Việt Nam nằm sân vì đau, tuyển Việt Nam chủ động đá bóng ra ngoài để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khi Thái Lan thực hiện ném biên, Ben Davis không trả bóng lại mà chuyền cho Supachok, để tiền đạo này dứt điểm thẳng vào khung thành trống, đưa tỷ số lên 2-1.

Sau trận, Supachok lên tiếng giải thích rằng không nhận thức được việc phải trả bóng và không chắc cầu thủ Việt Nam thật sự bị đau. Dù trọng tài tạm dừng trận đấu để trao đổi, bàn thắng vẫn được công nhận, khiến tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận cân bằng 3-3.

Tuy vậy, tuyển Việt Nam đáp trả đầy bản lĩnh. Pha phản lưới của Pansa Hemviboon và bàn thắng quyết định của Hai Long giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng ngược 3-2, tổng tỷ số chung cuộc 5-3 để lên ngôi vô địch.

Bàn thắng thiếu fair-play của đội tuyển Thái Lan Phút 64, mành lưới tuyển Việt Nam rung lên lần thứ 2. Tuyển Việt Nam cho rằng cầu thủ Thái Lan sẽ trả bóng. Tuy nhiên, Supachok Sarachat lại dứt điểm ngay từ ngoài vùng cấm.