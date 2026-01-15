Đế chế bóng đá Thái Lan lung lay chưa từng thấy

Từng là biểu tượng quyền lực của bóng đá Đông Nam Á, Thái Lan đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong nhiều năm.

Bóng đá Thái Lan chứng kiến sự sa sút đáng lo ngại dưới thời Madam Pang.

Với bóng đá Thái Lan, 12 tháng vừa qua giống như một cơn ác mộng kéo dài, nơi mọi niềm kiêu hãnh từng được xây dựng trong nhiều thập niên liên tục bị bào mòn. Từ đội tuyển quốc gia, các cấp độ trẻ cho đến futsal và bóng đá nữ, người Thái đang trải qua một giai đoạn mà họ buộc phải đối diện với một sự thật cay đắng.

Ở đó, vị thế số một Đông Nam Á không còn là điều hiển nhiên.

Liên tiếp thất bại

Tháng 1/2025, trên chính sân nhà, tuyển Thái Lan gục ngã ở chung kết ASEAN Cup trước Việt Nam. Đó còn là cú đánh vào niềm kiêu hãnh, khi chiếc cúp từng được xem là "sân sau" của họ lại rơi vào tay đối thủ lớn nhất.

Sáu tháng sau, cú sốc còn lớn hơn khi Thái Lan thua Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Nếu không có việc Sri Lanka bất ngờ quật ngã Turkmenistan, cánh cửa đi tiếp của "Voi chiến" hẹp đi trông thấy.

Thái Lan sớm dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2026.

Ở các đội trẻ, bức tranh còn u ám hơn. Tháng 7/2025, U23 Thái Lan dừng bước ngay từ bán kết U23 Đông Nam Á sau loạt luân lưu, không thể đặt chân vào trận đấu cuối cùng.

Đến tháng 12, tại SEA Games trên sân nhà, U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong trận chung kết nhưng vẫn thua ngược, thêm một lần nữa nhìn Việt Nam bước lên bục cao nhất. Đó không còn là tai nạn, mà là dấu hiệu của một vấn đề mang tính hệ thống.

Bước sang tháng 1/2026, đỉnh điểm của sự thất vọng là việc U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng U23 châu Á với vị trí bét bảng. Một thế hệ được kỳ vọng tái thiết niềm tự hào quốc gia lại ra về trong im lặng, không để lại bất kỳ dấu ấn tích cực nào.

Ở một quốc gia từng tự hào là "cường quốc" khu vực, kết cục ấy chẳng khác nào lời cảnh báo nghiêm khắc.

Ngay cả những mảng từng là niềm tự hào như bóng đá nữ và futsal cũng không thoát khỏi cơn khủng hoảng. Tại kỳ đại hội khu vực gần nhất, cả futsal nam, futsal nữ lẫn đội tuyển nữ Thái Lan đều trắng tay, đánh mất những tấm huy chương vàng vốn gần như mặc định thuộc về họ.

Mục tiêu giành 4 HCV bóng đá của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang hoàn toàn sụp đổ, để lại một nỗi thất vọng chưa từng thấy đối với chủ nhà SEA Games 33. Sự sa sút diễn ra đồng loạt, cho thấy vấn đề không nằm ở một đội bóng, mà ở cả hệ sinh thái.

Lời cảnh tỉnh cho bóng đá Thái Lan

Bóng đá Thái Lan đang sa sút và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam nổi lên như một đối trọng ngày càng rõ rệt. Từ ASEAN Cup, SEA Games cho đến các giải trẻ, Việt Nam liên tục đứng trên Thái Lan ở những thời khắc quyết định.

Điều này càng khiến những thất bại của người Thái trở nên chua chát hơn, bởi họ không chỉ thua, mà còn thua trước đối thủ truyền kiếp.

Thảm họa của bóng đá Thái Lan không đến trong một đêm. Nó là hệ quả của những năm tháng tự mãn, của việc chậm đổi mới trong đào tạo trẻ, và của một chiến lược phát triển thiếu chiều sâu.

Khi các quốc gia khác trong khu vực đầu tư bài bản hơn và kiên định với con đường dài hạn, Thái Lan vẫn loay hoay với những giải pháp ngắn hạn và những kỳ vọng cũ kỹ.

Quá trình trẻ hóa lực lượng của Thái Lan cũng không suôn sẻ. Tháng 11/2025, tân HLV Anthony Hudson gọi lại 3 cựu binh Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen. Động thái cho thấy quá trình chuyển giao thế hệ gặp bế tắc, khi "Voi chiến" vẫn dựa vào những cầu thủ lớn tuổi để níu kéo sự ổn định.

Có lẽ, điều đáng sợ nhất với bóng đá Thái Lan lúc này không phải là những trận thua, mà là việc họ dần đánh mất bản sắc chiến thắng từng làm nên tên tuổi. Khi thất bại trở thành bình thường, và việc nhìn đối thủ nâng cúp trở thành thói quen, đó là lúc một đế chế thật sự bước vào giai đoạn suy tàn.

Chỉ trong vòng 12 tháng qua, từ đội tuyển quốc gia, các cấp độ trẻ cho tới futsal và bóng đá nữ, "Voi chiến" liên tiếp gục ngã. Và nếu không có một cuộc cải tổ nghiêm túc, 12 tháng ác mộng vừa qua có thể chỉ là phần mở đầu cho một chu kỳ sa sút còn dài hơn nữa.

Kết quả khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi U23 châu Á Tối 14/1, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc với tỷ số 0-0 ở lượt cuối bảng D, qua đó chia tay VCK U23 châu Á 2026.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.