Bóng đá Thái Lan thụt lùi dưới thời Madam Pang

Sau năm 2025 đáng buồn trong lịch sử, bóng đá Thái Lan lại gây thất vọng ngay trong giải đấu lớn đầu năm diễn ra trên đất Saudi Arabia.

U23 Thái Lan gây thất vọng.

Tối 14/1, U23 Thái Lan chỉ có được trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc ở lượt cuối bảng D nên bị loại khỏi giải đấu. Sau thất bại tại SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà, việc bị loại sớm khỏi giải U23 châu Á nối dài chuỗi ngày đáng quên của bóng đá Thái Lan.

Trước đó, với mục tiêu ban đầu là giành trọn vẹn 4 huy chương vàng ở các nội dung bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ), đội chủ nhà SEA Games 33 lại trải qua chuỗi thất bại liên tiếp, dẫn đến việc lần đầu tiên không giành được bất kỳ huy chương vàng nào ở các môn bóng đá tại một kỳ SEA Games.

U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam 2-3 trong trận chung kết môn bóng đá nam. Đây là kỳ đại hội thứ tư liên tiếp Thái Lan không giành vàng bóng đá nam SEA Games (chuỗi dài nhất lịch sử), cũng là lần đầu tiên họ thua trên sân nhà sau 58 năm (kể từ 1967).

Bóng đá nữ Thái Lan chỉ giành huy chương đồng sau khi thua Philippines ở bán kết, trước khi thắng Indonesia ở trận tranh hạng ba. Trước SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà, các đội tuyển Thái Lan cũng trải qua một năm 2025 tệ hại.

Madam Pang chưa thể giúp bóng đá Thái Lan khởi sắc.

Đầu năm 2025, tuyển Thái Lan thua Việt Nam ngay trên sân nhà ở chung kết lượt về ASEAN Cup (AFF Cup). Đến giữa năm, U23 Thái Lan thất bại trước U23 Indonesia ở trận bán kết giải U23 Đông Nam Á.

Truyền thông Thái Lan thừa nhận vị thế số 1 Đông Nam Á đã mất, với bóng đá Việt Nam nổi lên mạnh mẽ trong năm 2025 và đầu 2026.

Đây được xem là giai đoạn "kinh hoàng" đối với bóng đá Thái Lan, đánh dấu sự sa sút rõ rệt. Madam Pang hứng chịu chỉ trích lớn, gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin.

Bóng đá Thái Lan trải qua một năm 2025 và đầu 2026 không mấy thành công kể từ khi bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào tháng 2/2024. Tuyển Thái Lan thậm chí chưa giành danh hiệu lớn nào từ khi nữ doanh nhân này lên nắm quyền cao nhất tại FAT.

Madam Pang là gương mặt quen thuộc và có nhiều đóng góp cho bóng đá Thái Lan trong gần một thập kỷ qua. Giai đoạn 2015-2019, bà giữ vai trò trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan tham dự các kỳ World Cup 2015 và 2019.

Sau đó, Madam Pang tiếp tục đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn đội tuyển nam Thái Lan, góp phần giúp đội bóng này vô địch AFF Cup 2020 và 2022. Thế nhưng, khi bà lên làm chủ tịch FAT, mọi thứ lại đi xuống.