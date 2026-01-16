Giới chủ MU họp khẩn với Carrick

Lãnh đạo Manchester United trực tiếp bay sang Anh để làm việc với Michael Carrick, trong cuộc họp được xem là bước ngoặt nhằm định hình lại hướng đi của CLB sau chuỗi biến động kéo dài tại Old Trafford.

Các ông chủ MU muốn quan sát trực tiếp cách làm việc của Carrick.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp ủy ban điều hành của CLB được tổ chức tại Monaco. Tuy nhiên, địa điểm được chuyển về Manchester nhằm giúp Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer theo dõi sát sao hơn công việc của Carrick trong giai đoạn chuyển giao nhạy cảm.

Carrick, 44 tuổi, được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải. Quyết định này được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Ruben Amorim bị sa thải hôm 5/1, kéo theo khoản đền bù lên tới 12 triệu bảng. Cú sốc trên băng ghế huấn luyện tạo ra nhiều tranh luận trong nội bộ CLB lẫn dư luận bên ngoài.

Thông thường, các cuộc họp điều hành của Manchester United diễn ra theo chu kỳ hàng tháng. Tuy vậy, bối cảnh hiện tại buộc ban lãnh đạo phải hành động sớm hơn. Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, Giám đốc Điều hành Omar Berrada cùng nhiều nhân sự cấp cao khác dự kiến tham dự.

Gia đình Glazer hiện vẫn nắm cổ phần chi phối tại Manchester United, dù chuyển quyền kiểm soát mảng thể thao cho Ratcliffe từ năm 2024. Đáng chú ý, họ chưa từng trực tiếp tới thăm Carrington kể từ khi Ratcliffe tài trợ 50 triệu bảng để nâng cấp cơ sở vật chất của trung tâm huấn luyện.

Trên sân cỏ, ban lãnh đạo kỳ vọng chứng kiến phản ứng tích cực khi Carrick trực tiếp chỉ đạo trận derby Manchester cuối tuần này. Hai trận gần nhất sau khi Amorim ra đi chỉ mang về một trận hòa và một thất bại, đều dưới sự điều hành tạm thời của Darren Fletcher, người hiện đã trở lại công tác huấn luyện đội U18.

Carrick đang làm việc cùng ê-kíp mới gồm Steve Holland, Jonny Evans, Jonathan Woodgate và Travis Binnion. Ban huấn luyện này được kỳ vọng sẽ giúp Manchester United ổn định trở lại trong giai đoạn đầy áp lực, trước khi CLB đưa ra những quyết định chiến lược cho tương lai.