Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Solskjaer thất vọng với MU

  • Thứ tư, 14/1/2026 15:40 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Việc MU đặt niềm tin vào Michael Carrick cho chặng đường còn lại của mùa giải 2025/26 khiến Ole Gunnar Solskjaer hụt hẫng.

Solskjaer rất muốn tái xuất băng ghế chỉ đạo MU nhưng không thành.

Theo công bố từ Old Trafford, Carrick sẽ kế nhiệm Darren Fletcher và dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn biến động, với một ban huấn luyện được bổ sung dày dạn kinh nghiệm gồm Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans và Travis Binnion.

Tuy nhiên, phía sau lựa chọn ấy là một câu chuyện khác. Nguồn tin từ The Athletic cho biết Ole Gunnar Solskjaer không giấu được sự hụt hẫng và cảm thấy thất vọng khi không được giới chủ MU trao cơ hội trở lại ghế nóng.

Chiến lược gia Na Uy được cho là sẵn sàng tái xuất, nhưng chỉ muốn ký một bản hợp đồng dài hạn để xây dựng dự án thật sự, thay vì nhận vai trò "chữa cháy" trong vài tháng cuối mùa. Quan điểm này được xem là khác biệt lớn so với kế hoạch ngắn hạn mà ban lãnh đạo MU theo đuổi.

Dẫu vậy, Solskjaer vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Ông được mô tả là sẽ ủng hộ Carrick. Trước đây, Solskjaer từng không ít lần khẳng định Carrick đủ năng lực và bản lĩnh để nắm đội bóng nếu được trao niềm tin đúng lúc.

Về phần mình, Carrick tỏ ra điềm tĩnh nhưng quyết tâm trong ngày nhậm chức. Cựu tiền vệ nhấn mạnh ông hiểu rõ những tiêu chuẩn khắt khe tại Old Trafford và nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo ổn định.

Bài kiểm tra đầu tiên cho Carrick là trận derby Manchester với Man City cuối tuần này. Trước một đối thủ mạnh, đây là cơ hội để Carrick khẳng định rằng lựa chọn của MU là đúng đắn.

Trợ lý quan trọng nhất của Carrick tại MU

Manchester United được đánh giá có quyết định thông minh khi đồng ý bổ nhiệm Steve Holland làm trợ lý cho Michael Carrick, huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng.

11 giờ trước

MU thanh lý số lượng lớn cầu thủ vào mùa hè

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ đội hình lớn vào mùa hè sắp tới, và sẽ chỉ có 13 cầu thủ của đội bóng được đảm bảo về tương lai tại câu lạc bộ.

13 giờ trước

Lý do MU từ chối Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer nhận được sự ủng hộ từ Chris Wilcox và Omar Berrada. Tuy nhiên, gia đình Glazer và Jim Ratcliffe không hào hứng với ý tưởng đưa HLV người Na Uy trở lại.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Solskjaer Solskjaer Solskjaer

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Voi Carrick, MU lai roi vao vong lap hinh anh

Với Carrick, MU lại rơi vào vòng lặp

56 phút trước 19:00 14/1/2026

0

Việc Michael Carrick được bổ nhiệm không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lời thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa học được cách sống mà không có Sir Alex Ferguson.

Truc tiep U23 Thai Lan vs Trung Quoc hinh anh

Trực tiếp U23 Thái Lan vs Trung Quốc

2 giờ trước 18:00 14/1/2026

0

U23 Thái Lan đứng trước thử thách lớn nhất tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, khi buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D để nuôi hy vọng vào tứ kết.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý