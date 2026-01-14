Solskjaer thất vọng với MU

Việc MU đặt niềm tin vào Michael Carrick cho chặng đường còn lại của mùa giải 2025/26 khiến Ole Gunnar Solskjaer hụt hẫng.

Solskjaer rất muốn tái xuất băng ghế chỉ đạo MU nhưng không thành.

Theo công bố từ Old Trafford, Carrick sẽ kế nhiệm Darren Fletcher và dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn biến động, với một ban huấn luyện được bổ sung dày dạn kinh nghiệm gồm Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans và Travis Binnion.

Tuy nhiên, phía sau lựa chọn ấy là một câu chuyện khác. Nguồn tin từ The Athletic cho biết Ole Gunnar Solskjaer không giấu được sự hụt hẫng và cảm thấy thất vọng khi không được giới chủ MU trao cơ hội trở lại ghế nóng.

Chiến lược gia Na Uy được cho là sẵn sàng tái xuất, nhưng chỉ muốn ký một bản hợp đồng dài hạn để xây dựng dự án thật sự, thay vì nhận vai trò "chữa cháy" trong vài tháng cuối mùa. Quan điểm này được xem là khác biệt lớn so với kế hoạch ngắn hạn mà ban lãnh đạo MU theo đuổi.

Dẫu vậy, Solskjaer vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Ông được mô tả là sẽ ủng hộ Carrick. Trước đây, Solskjaer từng không ít lần khẳng định Carrick đủ năng lực và bản lĩnh để nắm đội bóng nếu được trao niềm tin đúng lúc.

Về phần mình, Carrick tỏ ra điềm tĩnh nhưng quyết tâm trong ngày nhậm chức. Cựu tiền vệ nhấn mạnh ông hiểu rõ những tiêu chuẩn khắt khe tại Old Trafford và nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo ổn định.

Bài kiểm tra đầu tiên cho Carrick là trận derby Manchester với Man City cuối tuần này. Trước một đối thủ mạnh, đây là cơ hội để Carrick khẳng định rằng lựa chọn của MU là đúng đắn.