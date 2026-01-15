3 nhân tố then chốt của Carrick ở MU

Theo cựu danh thủ Paul Parker, cách Michael Carrick sử dụng Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Benjamin Sesko sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng ổn định MU.

Michael Carrick bước vào vai trò HLV tạm quyền trong bối cảnh Manchester United cần trật tự hơn là cảm hứng. Đội bóng không có thời gian cho thử nghiệm dài hạn. Họ cần những cầu thủ có thể tạo ra tác động ngay. Paul Parker cho rằng Carrick có sẵn 3 cái tên như vậy trong tay.

Mbeumo dự AFCON là tổn thất của MU.

Người đầu tiên được Parker nhấn mạnh là Bryan Mbeumo. Ông đánh giá cao sự tiến bộ của cầu thủ này trong mùa giải. "Trước hết, tôi phải nói đến Mbeumo. Cậu ấy thật sự gây ấn tượng khi mùa giải dần trôi qua", Parker nhận định. Theo ông, việc Mbeumo phải dự AFCON để lại khoảng trống rõ rệt: "Thật đáng tiếc khi cậu ấy phải rời đội để dự AFCON. Chúng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều".

Parker cho biết thêm: "Khi trở lại, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chơi rất tốt dưới thời Carrick, tiếp tục ghi bàn và tạo ra ảnh hưởng ở những thời điểm quan trọng", Với một đội bóng thiếu ổn định, tính trực diện của Mbeumo là yếu tố cần thiết.

Cái tên thứ hai là Amad Diallo, Parker nhìn thấy tiềm năng chưa được khai thác đúng mức: "Amad trẻ trung và có tiềm năng to lớn, Carrick hoàn toàn có thể nâng cao sự tự tin và giúp cậu ấy chơi ở một đẳng cấp cao hơn. Amad cần phải tạo ra nhiều cơ hội và đóng góp cả bàn thắng nữa. Đặc biệt, cậu ấy là mẫu cầu thủ không biết sợ hãi trên sân".

Sesko cần được trao sự tự tin để gánh vác hàng công.

Nhân tố cuối cùng là Benjamin Sesko. Parker coi tiền đạo này là điểm tựa chiến thuật. "Cuối cùng là Sesko. Cậu ấy cực kỳ quan trọng với lối chơi tấn công của đội lúc này", ông khẳng định. Theo Parker, Carrick nên trao cho Sesko vai trò trung tâm, là đầu tàu trên hàng công. Sự tin tưởng từ HLV có thể tạo ra khác biệt cực kỳ lớn.

Carrick không được kỳ vọng tạo ra phép màu. Nhưng như Parker chỉ ra, nếu 3 quân bài này được đặt đúng vị trí, ít nhất MU có cơ sở để thoát khỏi trạng thái hỗn loạn kéo dài trong thời gian qua.