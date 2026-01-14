Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU trở thành trò cười

  • Thứ tư, 14/1/2026 15:43 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

MU trở thành tâm điểm châm biếm của giới truyền thông Anh sau khi gói tài trợ cho mùa giải 2025/26 phản tác dụng theo cách khó tin.

Logo của nhà tài trợ Copilot+PC chỉ xuất hiện trên áo đấu MU đúng 2 lần mùa này.

Đội chủ sân Old Trafford hiện mang logo Snapdragon - tập đoàn công nghệ Mỹ thuộc Qualcomm, trên ngực áo, theo hợp đồng trị giá 180 triệu bảng trong 3 năm, bắt đầu từ mùa 2024/25, thay thế TeamViewer.

Riêng mùa giải hiện tại, MU còn ký thêm một thỏa thuận đặc biệt. Logo dòng laptop mới của Microsoft, Copilot+PC, xuất hiện trên áo đấu của đội một nam ở các trận cúp quốc nội. Tuy nhiên, thực tế lại biến kế hoạch tiếp thị này thành trò cười.

Theo thỏa thuận, Copilot+PC được in ở mặt sau áo đấu trong toàn bộ các trận FA Cup và Carabao Cup. Nhưng MU chỉ chơi đúng 2 trận đấu cúp, cũng là con số tối thiểu theo hợp đồng.

Ở Carabao Cup, "Quỷ đỏ" bị đội hạng dưới Grimsby cầm hòa 2-2 rồi thua 11-12 trên chấm luân lưu ngay vòng đầu. Sang FA Cup, họ tiếp tục gục ngã 1-2 trên sân nhà trước Brighton, với bàn quyết định do công của Danny Welbeck.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1981/82, đội chủ sân Old Trafford bị loại ngay trận mở màn ở cả hai giải cúp nội địa. Hệ quả là logo Copilot+PC chỉ xuất hiện đúng 2 lần, thay vì tối đa 13 trận như kỳ vọng ban đầu.

Đáng chú ý, bộ đồ tập của MU hiện không có nhà tài trợ, khiến CLB bỏ lỡ hàng triệu bảng doanh thu. Dù vậy, ban lãnh đạo được cho là cân nhắc bán quyền đặt tên sân vận động, với viễn cảnh "Nhà hát của những giấc mơ" có thể trở thành Old Trafford Snapdragon.

Carrick sẽ tổ chức MU ra sao?

Dưới thời Michael Carrick, Manchester United sẽ không thay đổi bằng khẩu hiệu, mà bằng cách sắp xếp lại những gì đang có theo trật tự logic hơn.

8 giờ trước

Trợ lý quan trọng nhất của Carrick tại MU

Manchester United được đánh giá có quyết định thông minh khi đồng ý bổ nhiệm Steve Holland làm trợ lý cho Michael Carrick, huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng.

11 giờ trước

MU chọn Carrick

MU được cho là chọn Michael Carrick cho ghế HLV tạm quyền thay vì Ole Gunnar Solskjaer, nhằm sớm ổn định phòng thay đồ và chuẩn bị cho trận derby sống còn với Man City.

17:55 12/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Voi Carrick, MU lai roi vao vong lap hinh anh

    Với Carrick, MU lại rơi vào vòng lặp

    50 phút trước 19:00 14/1/2026

    0

    Việc Michael Carrick được bổ nhiệm không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lời thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa học được cách sống mà không có Sir Alex Ferguson.

    Truc tiep U23 Thai Lan vs Trung Quoc hinh anh

    Trực tiếp U23 Thái Lan vs Trung Quốc

    2 giờ trước 18:00 14/1/2026

    0

    U23 Thái Lan đứng trước thử thách lớn nhất tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, khi buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D để nuôi hy vọng vào tứ kết.

