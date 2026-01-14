MU trở thành trò cười

MU trở thành tâm điểm châm biếm của giới truyền thông Anh sau khi gói tài trợ cho mùa giải 2025/26 phản tác dụng theo cách khó tin.

Logo của nhà tài trợ Copilot+PC chỉ xuất hiện trên áo đấu MU đúng 2 lần mùa này.

Đội chủ sân Old Trafford hiện mang logo Snapdragon - tập đoàn công nghệ Mỹ thuộc Qualcomm, trên ngực áo, theo hợp đồng trị giá 180 triệu bảng trong 3 năm, bắt đầu từ mùa 2024/25, thay thế TeamViewer.

Riêng mùa giải hiện tại, MU còn ký thêm một thỏa thuận đặc biệt. Logo dòng laptop mới của Microsoft, Copilot+PC, xuất hiện trên áo đấu của đội một nam ở các trận cúp quốc nội. Tuy nhiên, thực tế lại biến kế hoạch tiếp thị này thành trò cười.

Theo thỏa thuận, Copilot+PC được in ở mặt sau áo đấu trong toàn bộ các trận FA Cup và Carabao Cup. Nhưng MU chỉ chơi đúng 2 trận đấu cúp, cũng là con số tối thiểu theo hợp đồng.

Ở Carabao Cup, "Quỷ đỏ" bị đội hạng dưới Grimsby cầm hòa 2-2 rồi thua 11-12 trên chấm luân lưu ngay vòng đầu. Sang FA Cup, họ tiếp tục gục ngã 1-2 trên sân nhà trước Brighton, với bàn quyết định do công của Danny Welbeck.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1981/82, đội chủ sân Old Trafford bị loại ngay trận mở màn ở cả hai giải cúp nội địa. Hệ quả là logo Copilot+PC chỉ xuất hiện đúng 2 lần, thay vì tối đa 13 trận như kỳ vọng ban đầu.

Đáng chú ý, bộ đồ tập của MU hiện không có nhà tài trợ, khiến CLB bỏ lỡ hàng triệu bảng doanh thu. Dù vậy, ban lãnh đạo được cho là cân nhắc bán quyền đặt tên sân vận động, với viễn cảnh "Nhà hát của những giấc mơ" có thể trở thành Old Trafford Snapdragon.