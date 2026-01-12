MU chọn Carrick

MU được cho là chọn Michael Carrick cho ghế HLV tạm quyền thay vì Ole Gunnar Solskjaer, nhằm sớm ổn định phòng thay đồ và chuẩn bị cho trận derby sống còn với Man City.

Carrick có thể sẽ trở lại MU làm việc.

Theo The Guardian, MU hoàn tất vòng phỏng vấn đối với các ứng viên cho vị trí HLV tạm quyền. HLV đội U18 là Darren Fletcher được đôn lên làm việc cùng đội một trong giai đoạn chuyển tiếp, song hai trận đấu không thuyết phục trước Burnley (hòa 2-2) và Brighton (bị loại khỏi FA Cup) khiến ông không được xem là phương án lâu dài.

Tâm điểm lúc này hướng về Michael Carrick. Cựu tiền vệ từng khoác áo MU và có thời gian làm trợ lý tại Old Trafford nổi lên như ứng viên số một cho chiếc ghế nóng. Carrick và Solskjaer đều có cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo MU trong tuần này.

Dù Solskjaer từng có kinh nghiệm dẫn dắt MU trong gần 3 năm sau khi kế nhiệm Jose Mourinho vào năm 2018, ban lãnh đạo hiện tại, gồm CEO Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, được cho là nghiêng về phương án Carrick. Họ đánh giá cao sự ổn định, cách tiếp cận hiện đại và khả năng tạo sự kết nối với phòng thay đồ của cựu đội trưởng này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Carrick khả năng cao sẽ ngồi ghế nóng Old Trafford. ESPN thông tin thêm rằng cựu HLV Middlesbrough nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các cầu thủ trụ cột đội bóng.

MU dự kiến sớm chốt vị trí HLV tạm quyền, nhằm đảm bảo người được chọn có đủ thời gian chuẩn bị cho trận derby cực kỳ quan trọng với Man City vào cuối tuần này. Trong bối cảnh đội bóng đang khủng hoảng niềm tin, quyết định sẽ có ý nghĩa then chốt với phần còn lại của mùa giải.