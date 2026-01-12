Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU chọn Carrick

  • Thứ hai, 12/1/2026 17:55 (GMT+7)
  • 17:55 12/1/2026

MU được cho là chọn Michael Carrick cho ghế HLV tạm quyền thay vì Ole Gunnar Solskjaer, nhằm sớm ổn định phòng thay đồ và chuẩn bị cho trận derby sống còn với Man City.

Carrick có thể sẽ trở lại MU làm việc.

Theo The Guardian, MU hoàn tất vòng phỏng vấn đối với các ứng viên cho vị trí HLV tạm quyền. HLV đội U18 là Darren Fletcher được đôn lên làm việc cùng đội một trong giai đoạn chuyển tiếp, song hai trận đấu không thuyết phục trước Burnley (hòa 2-2) và Brighton (bị loại khỏi FA Cup) khiến ông không được xem là phương án lâu dài.

Tâm điểm lúc này hướng về Michael Carrick. Cựu tiền vệ từng khoác áo MU và có thời gian làm trợ lý tại Old Trafford nổi lên như ứng viên số một cho chiếc ghế nóng. Carrick và Solskjaer đều có cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo MU trong tuần này.

Dù Solskjaer từng có kinh nghiệm dẫn dắt MU trong gần 3 năm sau khi kế nhiệm Jose Mourinho vào năm 2018, ban lãnh đạo hiện tại, gồm CEO Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, được cho là nghiêng về phương án Carrick. Họ đánh giá cao sự ổn định, cách tiếp cận hiện đại và khả năng tạo sự kết nối với phòng thay đồ của cựu đội trưởng này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Carrick khả năng cao sẽ ngồi ghế nóng Old Trafford. ESPN thông tin thêm rằng cựu HLV Middlesbrough nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các cầu thủ trụ cột đội bóng.

MU dự kiến sớm chốt vị trí HLV tạm quyền, nhằm đảm bảo người được chọn có đủ thời gian chuẩn bị cho trận derby cực kỳ quan trọng với Man City vào cuối tuần này. Trong bối cảnh đội bóng đang khủng hoảng niềm tin, quyết định sẽ có ý nghĩa then chốt với phần còn lại của mùa giải.

Dalot hứng bão chỉ trích

MU thêm một lần gây thất vọng khi bị Brighton loại khỏi FA Cup ngay từ vòng 3, và cơn giận dữ của người hâm mộ tiếp tục hướng thẳng về Diogo Dalot.

35:2104 hôm qua

MU sắp có HLV mới

Darren Fletcher thừa nhận khó có cơ hội tiếp tục dẫn dắt MU sau khi "Quỷ đỏ" bị Brighton loại ngay từ vòng 3 FA Cup rạng sáng 12/1.

35:2105 hôm qua

McTominay quá hay

Rạng sáng 12/1, cựu tiền vệ MU ghi 2 bàn giúp Napoli cầm hòa Inter 2-2 ở vòng 20 Serie A.

38:2293 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Solskjaer Mourinho Solskjaer Solskjaer

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Quyen luc HLV o Real Madrid chi la ly thuyet hinh anh

Quyền lực HLV ở Real Madrid chỉ là lý thuyết

48 phút trước 19:14 13/1/2026

0

Việc Real Madrid sa thải Xabi Alonso phơi bày vấn đề cốt lõi đã tồn tại nhiều năm tại Bernabeu: ranh giới mong manh giữa quyền lực của HLV và tiếng nói của phòng thay đồ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý