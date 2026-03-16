Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nguồn cảm hứng của Bruno đến từ đâu?

  • Thứ hai, 16/3/2026 09:25 (GMT+7)
Số 8 của Manchester United vượt cột mốc kiến tạo của David Beckham sau màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League.

Bruno Fernandes là nguồn sáng tạo vô hạn của MU.

Đêm 15/3, Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh khi góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Aston Villa. Fernandes là người kiến tạo cho các bàn thắng của Casemiro và Matheus Cunha, trước khi Benjamin Sesko ấn định chiến thắng cho "Quỷ đỏ".

Nhờ đó, Bruno Fernandes nâng tổng số kiến tạo tại Premier League mùa giải 2025/26 lên 16, vượt qua thành tích 15 kiến tạo mà huyền thoại David Beckham từng lập ở mùa 1999/2000.

Không chỉ phá kỷ lục của Beckham, Fernandes còn cán mốc 100 pha kiến tạo cho MU trên mọi đấu trường. Thành tích này giúp anh trở thành một trong những tiền vệ sáng tạo nhất của đội bóng kể từ sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson.

Chia sẻ với MUTV sau trận đấu, Fernandes thừa nhận việc vượt qua kỷ lục của Beckham là một dấu mốc đặc biệt. Anh cho biết bản thân luôn ngưỡng mộ phong cách chơi bóng của huyền thoại người Anh, đặc biệt là khả năng tạt bóng và chuyền bóng.

Tiền vệ 31 tuổi tiết lộ Beckham từng là nguồn cảm hứng lớn khi anh còn nhỏ. "Giống nhiều đứa trẻ khác, tôi từng đứng trong sân vườn và cố gắng làm mọi thứ giống Beckham, kể cả cách vung tay khi tạt bóng", Fernandes nói.

Dù vậy, đội trưởng MU khẳng định thành tích cá nhân không phải điều quan trọng nhất. Theo Fernandes, mục tiêu lớn nhất vẫn là giúp đội bóng giành kết quả tốt.

Fernandes cũng hài hước cho rằng Casemiro nên chia tiền thưởng bàn thắng, bởi đường chuyền quyết định đến từ anh.

Chiến thắng trước Aston Villa giúp MU củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu, "Quỷ đỏ" đang nắm lợi thế lớn và sẽ tiếp tục đặt kỳ vọng vào phong độ sáng tạo của người đội trưởng.

Casemiro ăn mừng gây sốt

Tiền vệ Casemiro ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League tối 15/3.

11 giờ trước

Đào Trần

Bruno Fernandes MU Manchester United Premier League

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý