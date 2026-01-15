MU đá giao hữu với Al Nassr để kiếm tiền?

MU cân nhắc nghiêm túc khả năng tham dự các trận giao hữu giữa mùa nhằm bù đắp doanh thu trong bối cảnh bị loại sớm khỏi các giải đấu cúp quốc nội.

MU sẽ đối đầu Al Nassr của Cristiano Ronaldo?

Thất bại 0-1 trước Brighton ở FA Cup hôm 11/1 khiến “Quỷ đỏ” dừng bước ở cả hai đấu trường đấu cúp trong nước ngay từ vòng đầu tiên. Hệ quả là đội chủ sân Old Trafford chỉ còn 17 trận đấu từ nay đến hết mùa, chủ yếu tại Premier League. MU dự kiến khép lại mùa giải 2025/26 với tổng cộng khoảng 40 trận, con số thấp kỷ lục trong vòng 111 năm lịch sử CLB.

Mùa trước, MU thu về 160 triệu bảng từ các ngày tổ chức trận đấu tại Old Trafford, với khoảng 30 trận sân nhà. Con số này phần lớn đến từ hành trình tiến vào trận chung kết Europa League.

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, MU dự kiến sẽ tổ chức ít hơn tới 10 trận sân nhà trong phần còn lại của mùa giải. Với mỗi trận đấu được định giá trung bình khoảng 5,3 triệu bảng, khoản thâm hụt doanh thu này tạo ra một khoảng trống tài chính không hề nhỏ.

Việc sớm dừng bước ở FA Cup cũng khiến lịch thi đấu của MU xuất hiện những khoảng trống lớn, bao gồm 13 ngày không thi đấu trong tháng 2 và thêm một đợt nghỉ 10 ngày vào tháng 3. Đây chính là cơ hội để CLB tính đến phương án tổ chức các trận giao hữu giữa mùa, trong đó một chuyến du đấu tới Saudi Arabia có thể mang về khoảng 10 triệu bảng.

MU cân nhắc phương án đá giao hữu vào giữa mùa. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 9/2025, truyền thông Anh tiết lộ MU có những cuộc thảo luận sơ bộ với Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp Saudi Arabia về khả năng sang Trung Đông thi đấu. Dù chưa chắc điểm đến cuối cùng là Saudi Arabia, các giải đấu mang tính thương mại như Riyadh Season Cup (từng có sự góp mặt của Al Nassr, Al Hilal và Inter Miami) vẫn là một lựa chọn khả thi.

MU vốn lường trước sự sụt giảm doanh thu khi không được dự cúp châu Âu mùa này, sau khi thua Tottenham ở chung kết Europa League và chỉ xếp thứ 15 tại Premier League.

Các biện pháp như tăng giá vé hay bổ sung khu ghế VIP tại Old Trafford chỉ phần nào giảm bớt áp lực. Vì thế, những trận giao hữu giữa mùa, thậm chí gặp các đối thủ như AC Milan, RB Leipzig, Lazio hay Sevilla, được xem là giải pháp thiết thực để giúp “Quỷ đỏ” cân đối lại ngân sách.

