Tân binh 35 triệu bảng tái xuất Premier League

Tottenham chiêu mộ thành công tiền vệ Conor Gallagher từ Atletico Madrid với mức phí 35 triệu bảng.

Gallagher tái xuất Premier League.

Theo BBC, cầu thủ 25 tuổi ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2031, qua đó đánh dấu sự trở lại của anh với môi trường Premier League chỉ sau một mùa giải thi đấu tại Tây Ban Nha.

Tottenham đã vượt qua Aston Villa trong cuộc đua giành chữ ký của Gallagher. Trước đó, tiền vệ này rời Chelsea để gia nhập Atletico Madrid vào tháng 8/2024 với mức phí xấp xỉ 33 triệu bảng, trong thương vụ có sự trao đổi với Joao Felix. Tuy nhiên, quãng thời gian tại La Liga không giúp Gallagher tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, và anh quyết định trở lại Anh để tìm kiếm cơ hội mới.

Trong ngày ra mắt Tottenham, Gallagher tỏ ra phấn khích. Anh chia sẻ rằng việc khoác áo Spurs là bước tiến quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp và tin tưởng đây là môi trường lý tưởng để tiếp tục phát triển bản thân.

HLV Thomas Frank đánh giá cao bản hợp đồng này, khẳng định Gallagher là mẫu tiền vệ toàn diện với khả năng di chuyển không biết mệt mỏi, pressing mạnh mẽ và tinh thần thủ lĩnh. Theo chiến lược gia người Đan Mạch, kinh nghiệm đeo băng đội trưởng ở các CLB trước đây sẽ giúp Gallagher mang lại sự chững chạc và cá tính cần thiết cho phòng thay đồ Tottenham.

Việc Tottenham chiêu mộ Gallagher trong bối cảnh hàng tiền vệ đội bóng đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, sau khi Rodrigo Bentancur phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu ít nhất ba tháng vì chấn thương gân kheo.

Tottenham hiện chỉ xếp thứ 14 tại Premier League, phong độ thiếu ổn định với một chiến thắng trong sáu vòng gần nhất, đồng thời vừa bị loại khỏi FA Cup.

