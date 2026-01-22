MU sớm chốt tương lai Bruno Fernandes

Manchester United chuẩn bị làm việc với Bruno Fernandes trước thềm World Cup, trong bối cảnh đội trưởng người Bồ Đào Nha liên tục phát đi những tín hiệu cứng rắn về tương lai của mình.

Manchester United đang lên kế hoạch bước vào các cuộc thảo luận với Bruno Fernandes trước khi World Cup khởi tranh, bất chấp việc tiền vệ này từng khẳng định muốn đưa ra quyết định sau giải đấu.

Theo ESPN, ban lãnh đạo MU muốn sớm làm rõ quan điểm của đội trưởng nhằm chủ động cho kế hoạch nhân sự trong giai đoạn chuyển giao sắp tới.

Fenandes chứng minh tầm quan trọng trong đội hình MU.

Trước đó, Fernandes tiết lộ đã ở rất gần việc gia nhập Al-Hilal vào mùa hè năm ngoái, nhưng thương vụ không thành. Dù vậy, MU hiểu rằng sự quan tâm dành cho cựu ngôi sao Sporting Lisbon chưa bao giờ chấm dứt.

Ở tuổi 31, Fernandes cho biết muốn chờ đến khi World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico kết thúc để cân nhắc tương lai. Tuy nhiên, phía MU không muốn rơi vào thế bị động.

Hợp đồng hiện tại của Fernandes với MU có thời hạn đến mùa hè 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, cho phép CLB giữ anh ở Old Trafford đến năm 2028. Về mặt pháp lý, MU không chịu áp lực phải bán.

Dù vậy, có thông tin cho rằng đội bóng sẵn sàng tôn trọng quyết định cá nhân của Fernandes, trong khi nội bộ vẫn mong muốn anh ở lại ít nhất thêm một mùa giải.

Vai trò của Fernandes tiếp tục được thể hiện rõ ràng trên sân cỏ. Trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City, trận derby đánh dấu màn khởi đầu ấn tượng của Michael Carrick ở nhiệm kỳ thứ hai với vai trò HLV tạm quyền, Fernandes là nhân tố then chốt khi kiến tạo cho Bryan Mbeumo ghi bàn.

Bruno Fernandes vẫn được nhiều CLB săn đón.

Trận đấu đó cũng cho thấy vì sao MU không muốn đánh mất thủ lĩnh tuyến giữa của mình trong giai đoạn nhạy cảm. Ban lãnh đạo MU được cho là muốn Fernandes ở lại để hỗ trợ quá trình chuyển giao sang HLV mới, trong bối cảnh Carrick nhiều khả năng chỉ giữ vai trò tạm quyền.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Fernandes và CLB không hoàn toàn yên ả. Tháng 12 vừa qua, tiền vệ này bất ngờ cho biết anh tin rằng MU sẵn sàng bán mình, nhưng HLV khi đó là Ruben Amorim muốn giữ anh ở lại.

Fernandes cũng thẳng thắn chia sẻ cảm giác bấp bênh khi bước sang tuổi 30, đồng thời cho rằng vấn đề trung thành trong bóng đá hiện đại không còn được coi trọng như trước.

Dẫu vậy, với 9 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 19 trận Premier League mùa này, Fernandes vẫn là trụ cột không thể thay thế. Quyết định cuối cùng của anh, vì thế, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng ngắn và trung hạn của Manchester United.