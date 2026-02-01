Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đình Bắc bị chặn lại hỏi 'vé mời đâu' khi dự sự kiện

  • Chủ nhật, 1/2/2026 12:42 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Hôm 29/1, Nguyễn Đình Bắc gây chú ý khi bị lực lượng an ninh chặn lại để kiểm tra vé mời khi tham dự Gala Cúp chiến thắng 2025.

Dinh Bac anh 1

Khoảnh khắc Đình Bắc bị chặn lại ở cửa vào. Video: thucphamchucnang.

Tình huống Đình Bắc phải dừng lại trước cửa vào, tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm soát như mọi khách mời khác nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đình Bắc diện bộ vest đen lịch lãm, phong thái chững chạc đến dự Gala Cúp chiến thắng 2025. Giữa vòng vây của các fan nhí háo hức xin chữ ký, Đình Bắc vừa mỉm cười thân thiện, vừa lúng túng tìm cách chứng minh danh tính với bộ phận an ninh.

Chỉ đến khi người của ban tổ chức kịp thời nhận ra, anh mới được mời bước lên thảm đỏ trong tiếng cười vui vẻ của những người chứng kiến.

Bỏ lại sau lưng sự cố, Đình Bắc trải qua một đêm đáng nhớ khi liên tục được xướng lên ở những hạng mục quan trọng. Sau một năm thi đấu bùng nổ, nổi bật với danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026, chân sút xứ Nghệ được vinh danh là "VĐV trẻ của năm".

Đình Bắc còn cùng U23 Việt Nam giành danh hiệu "Đội tuyển của năm" và "Hình ảnh của năm". Những thành tích ấn tượng như Huy chương Vàng SEA Games 33, chức vô địch U23 Đông Nam Á và hạng 3 châu Á khép lại một năm đại thành công của cá nhân Đình Bắc.

Sức mạnh fan Việt sau hat-trick giải thưởng của Đình Bắc

Chiều 31/1, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức chốt tên Nguyễn Đình Bắc là chủ nhân của danh hiệu "Bàn thắng được yêu thích nhất" vòng knock-out U23 châu Á 2026.

5 giờ trước

Đình Bắc tiếp tục được AFC xướng tên

Chiều 31/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc thẳng giải cuộc bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất" vòng knock-out giải U23 châu Á 2026.

20 giờ trước

AFC dùng 2 từ 'đẳng cấp' để nói về bàn thắng của Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá rất cao pha lập công của Nguyễn Đình Bắc ở tứ kết U23 châu Á gặp U23 UAE.

28:1670 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Vi sao Real Madrid khong voi thay mau? hinh anh

    Vì sao Real Madrid không vội thay máu?

    2 giờ trước 12:00 1/2/2026

    0

    Quá nhiều vấn đề lộ ra với Real Madrid trong thời gian qua, buộc ban lãnh đạo đội bóng phải có kế hoạch thay đổi một cách bài bản và có lộ trình dài lâu.

