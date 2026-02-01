Đình Bắc bị chặn lại hỏi 'vé mời đâu' khi dự sự kiện

Hôm 29/1, Nguyễn Đình Bắc gây chú ý khi bị lực lượng an ninh chặn lại để kiểm tra vé mời khi tham dự Gala Cúp chiến thắng 2025.

Khoảnh khắc Đình Bắc bị chặn lại ở cửa vào. Video: thucphamchucnang.

Tình huống Đình Bắc phải dừng lại trước cửa vào, tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm soát như mọi khách mời khác nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đình Bắc diện bộ vest đen lịch lãm, phong thái chững chạc đến dự Gala Cúp chiến thắng 2025. Giữa vòng vây của các fan nhí háo hức xin chữ ký, Đình Bắc vừa mỉm cười thân thiện, vừa lúng túng tìm cách chứng minh danh tính với bộ phận an ninh.

Chỉ đến khi người của ban tổ chức kịp thời nhận ra, anh mới được mời bước lên thảm đỏ trong tiếng cười vui vẻ của những người chứng kiến.

Bỏ lại sau lưng sự cố, Đình Bắc trải qua một đêm đáng nhớ khi liên tục được xướng lên ở những hạng mục quan trọng. Sau một năm thi đấu bùng nổ, nổi bật với danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026, chân sút xứ Nghệ được vinh danh là "VĐV trẻ của năm".

Đình Bắc còn cùng U23 Việt Nam giành danh hiệu "Đội tuyển của năm" và "Hình ảnh của năm". Những thành tích ấn tượng như Huy chương Vàng SEA Games 33, chức vô địch U23 Đông Nam Á và hạng 3 châu Á khép lại một năm đại thành công của cá nhân Đình Bắc.