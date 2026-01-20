Thêm cầu thủ rời châu Âu để đá với Messi

Inter Miami tiếp tục tăng cường lực lượng khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Tadeo Allende từ Celta Vigo.

Allende sát cánh cùng Lionel Messi mùa trước.

Theo AS, thương vụ này được hoàn tất với mức phí chuyển nhượng dưới 5 triệu euro. Thỏa thuận giữa các bên thực tế đã được thống nhất từ đầu tháng 1.

Việc Allende được Inter Miami mua đứt giúp anh tiếp tục sát cánh cùng Messi, đồng thời mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp tại môi trường bóng đá Bắc Mỹ. Ở mùa giải 2025, Allende khoác áo Inter Miami và có phong độ ấn tượng với 24 bàn thắng sau 54 trận cho đại diện MLS.

Sự kết hợp ăn ý giữa Messi và Allende khiến Inter Miami quyết định chi tiền mua đứt tiền đạo thuộc biên chế Celta Vigo. Bản thân Allende cũng tỏ ra hào hứng với viễn cảnh được sát cánh lâu dài cùng siêu sao đồng hương.

Allende là cầu thủ tiếp theo rời bóng đá châu Âu để sang thi đấu tại Mỹ. Trước đó, những cái tên như Jordi Alba, Sergio Busquets hay Rodrigo De Paul cũng chia tay La Liga để trở thành đồng đội của Messi tại Inter Miami.

Ngoài Allende, Inter Miami còn nhắm tới Giovani Lo Celso của Real Betis nhằm gia cố hàng tiền vệ. Việc được sát cánh cùng Messi tại Inter Miami có thể giúp Lo Celso gia tăng cơ hội góp mặt tại World Cup 2026. Tiền vệ này hiện còn hợp đồng với Real Betis đến tháng 6/2028. Anh trở lại Betis từ Tottenham vào năm 2024 với mức phí 5 triệu euro.

Nếu thương vụ thành công, Lo Celso sẽ tái hợp với Messi, Allende và De Paul tại Inter Miami, đồng thời trở thành cầu thủ Argentina thứ 8 trong đội hình nhà vô địch MLS, bên cạnh Mateo Silvetti, Gonzalo Luján, Tomás Avilés và Óscar Ustari.

Ở tuổi 29, Lo Celso vẫn còn trẻ và duy trì đẳng cấp cao nếu so với mặt bằng chung của MLS.

