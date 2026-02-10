Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của MLS khi được xếp ở vị trí số một trong danh sách 25 cầu thủ hay nhất giải đấu trước mùa giải 2026.

Messi vẫn là số một ở MLS. Ảnh: Reuters.

Bảng xếp hạng do Goal công bố dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm thống kê chuyên môn, tầm ảnh hưởng trong lối chơi cũng như đóng góp vào thành tích của đội bóng.

Không có nhiều tranh cãi về vị trí dẫn đầu của Messi. Trong mùa giải 2025, M10 tạo nên một trong những màn trình diễn cá nhân ấn tượng nhất lịch sử MLS.

Cụ thể, Messi đóng góp tổng cộng 48 bàn thắng và kiến tạo chỉ sau 28 trận, con số vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. Thành tích này giúp Inter Miami trở thành ứng viên hàng đầu ở mọi đấu trường và khép lại mùa giải bằng chức vô địch MLS Cup.

Không chỉ tỏa sáng ở mùa giải chính, Messi còn phá nhiều kỷ lục tại vòng play-off, cho thấy tầm ảnh hưởng quyết định trong những trận cầu quan trọng. Khả năng kiểm soát trận đấu, kiến tạo cơ hội và ghi bàn của nhà vô địch World Cup 2022 vẫn ở đẳng cấp khác biệt so với phần lớn cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ.

Messi quá quan trọng với Inter Miami lẫn MLS. Ảnh: Reuters.

Việc Messi ký hợp đồng dài hạn với Inter Miami cũng được xem là cú hích lớn cho MLS, cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại. Sự hiện diện của anh tiếp tục thu hút người hâm mộ toàn cầu theo dõi giải đấu, đồng thời nâng tầm hình ảnh bóng đá Mỹ trên bản đồ thế giới.

Bên cạnh Messi, MLS hiện sở hữu nhiều ngôi sao đáng chú ý khác, trong đó có Thomas Muller và Son Heung-min, những gương mặt lần lượt xếp thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng của Goal. Cả hai đều là những ngôi sao chủ chốt của CLB chủ quản, giúp tăng tính cạnh tranh tại giải đấu hàng đầu nước Mỹ.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Messi vẫn được xem là chuẩn mực về đẳng cấp và tầm ảnh hưởng tại MLS. Khi mùa giải 2026 chuẩn bị khởi tranh, Inter Miami và siêu sao người Argentina tiếp tục được kỳ vọng sẽ là tâm điểm của giải đấu.

