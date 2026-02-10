Quyết định thay người khiến Simeone có nguy cơ bị sa thải

Nội bộ Atletico de Madrid trải qua giai đoạn căng thẳng hiếm thấy khi Diego Simeone và Giám đốc Mateu Alemany rơi vào cuộc xung đột âm ỉ kéo dài.

Simeone không còn được đảm bảo tương lai.

Theo Fichajes, tâm điểm của tranh cãi bắt nguồn từ một quyết định tưởng chừng thuần túy chiến thuật, nhưng lại làm lộ ra sự rạn nứt sâu sắc trong định hướng thể thao của câu lạc bộ.

Giám đốc Thể thao Mateu Alemany được cho là đã đề xuất với ban lãnh đạo về khả năng xem xét thay đổi trên băng ghế huấn luyện, nhằm xây dựng một mô hình thể thao ít phụ thuộc vào cá nhân hơn.

Trong trận đấu với Real Betis, việc Simeone thay Ademola Lookman, bản hợp đồng quan trọng nhất của kỳ chuyển nhượng mùa đông, để nhường chỗ cho Obed Vargas gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong ban lãnh đạo. Đặc biệt, Mateu Alemany không giấu nổi sự tức giận. Với ông, quyết định này đi ngược lại hoàn toàn chiến lược mà câu lạc bộ đã vạch ra khi chiêu mộ Lookman.

Đối với Alemany, Lookman phải là trung tâm của dự án ngắn hạn, là mảnh ghép mang tính đột phá giúp Atletico gia tăng sức tấn công trong những thời điểm then chốt. Việc cầu thủ này bị rút ra ở thời khắc quan trọng không chỉ là một điều chỉnh chiến thuật, mà còn bị xem như dấu hiệu thiếu nhất quán trong cách sử dụng nguồn lực mà CLB đã đầu tư lớn.

Dưới thời HLV Simeone, Atletico giành hai chức vô địch La Liga, hai Europa League, một Copa del Rey, một Siêu cúp Tây Ban Nha và hai Siêu cúp châu Âu. Đội bóng cũng hai lần vào chung kết Champions League và nhiều lần cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid lẫn Barcelona.

Nếu rời Atletico, bản thân Simeone từng thừa nhận mong muốn dẫn dắt Inter Milan, đội bóng ông từng thi đấu trong giai đoạn 1997–1999.