Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quyết định thay người khiến Simeone có nguy cơ bị sa thải

  • Thứ ba, 10/2/2026 06:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nội bộ Atletico de Madrid trải qua giai đoạn căng thẳng hiếm thấy khi Diego Simeone và Giám đốc Mateu Alemany rơi vào cuộc xung đột âm ỉ kéo dài.

Simeone không còn được đảm bảo tương lai.

Theo Fichajes, tâm điểm của tranh cãi bắt nguồn từ một quyết định tưởng chừng thuần túy chiến thuật, nhưng lại làm lộ ra sự rạn nứt sâu sắc trong định hướng thể thao của câu lạc bộ.

Giám đốc Thể thao Mateu Alemany được cho là đã đề xuất với ban lãnh đạo về khả năng xem xét thay đổi trên băng ghế huấn luyện, nhằm xây dựng một mô hình thể thao ít phụ thuộc vào cá nhân hơn.

Trong trận đấu với Real Betis, việc Simeone thay Ademola Lookman, bản hợp đồng quan trọng nhất của kỳ chuyển nhượng mùa đông, để nhường chỗ cho Obed Vargas gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong ban lãnh đạo. Đặc biệt, Mateu Alemany không giấu nổi sự tức giận. Với ông, quyết định này đi ngược lại hoàn toàn chiến lược mà câu lạc bộ đã vạch ra khi chiêu mộ Lookman.

Đối với Alemany, Lookman phải là trung tâm của dự án ngắn hạn, là mảnh ghép mang tính đột phá giúp Atletico gia tăng sức tấn công trong những thời điểm then chốt. Việc cầu thủ này bị rút ra ở thời khắc quan trọng không chỉ là một điều chỉnh chiến thuật, mà còn bị xem như dấu hiệu thiếu nhất quán trong cách sử dụng nguồn lực mà CLB đã đầu tư lớn.

Dưới thời HLV Simeone, Atletico giành hai chức vô địch La Liga, hai Europa League, một Copa del Rey, một Siêu cúp Tây Ban Nha và hai Siêu cúp châu Âu. Đội bóng cũng hai lần vào chung kết Champions League và nhiều lần cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid lẫn Barcelona.

Nếu rời Atletico, bản thân Simeone từng thừa nhận mong muốn dẫn dắt Inter Milan, đội bóng ông từng thi đấu trong giai đoạn 1997–1999.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

HLV Simeone muốn rời Atletico Madrid

Sau 15 năm dẫn dắt Atletico Madrid, HLV Diego Simeone, được cho là quyết định chấm dứt hành trình của mình tại sân Metropolitano.

05:37 3/2/2026

Duy Anh

Simeone Simeone Atletico Madrid La Liga

    Đọc tiếp

    Khoanh khac la o Anfield hinh anh

    Khoảnh khắc lạ ở Anfield

    2 giờ trước 06:47 10/2/2026

    0

    Hôm 9/2, hình ảnh đặc biệt xuất hiện tại Anfield khi thủ môn Gianluigi Donnarumma bất ngờ nhận được những tràng pháo tay từ CĐV Liverpool.

    AFC phat futsal Indonesia hinh anh

    AFC phạt futsal Indonesia

    2 giờ trước 06:46 10/2/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vì các sai phạm trong khâu tổ chức và đảm bảo an ninh tại giải futsal châu Á 2026 trên sân nhà.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý