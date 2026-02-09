Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rộ tin Beckham muốn chiêu mộ Ronaldo đá cặp với Messi

  • Thứ hai, 9/2/2026 18:00 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Tương lai của Cristiano Ronaldo gây chú ý khi Inter Miami được cho là theo sát những diễn biến mới nhất liên quan đến siêu sao người Bồ Đào Nha.

Theo ESPN, Inter Miami đang theo dõi tình hình của Ronaldo.

Theo ESPN, Inter Miami không giấu tham vọng tạo ra một cú hích mang tính lịch sử cho giải đấu Mỹ. David Beckham được cho là muốn chứng kiến Ronaldo và Messi khoác chung màu áo trước khi cả 2 khép lại sự nghiệp, qua đó đưa MLS lên một tầm cao mới về sức hút toàn cầu.

Hiện tại, tương lai của Ronaldo tại Al-Nassr ngày càng mờ mịt. Ngôi sao 41 tuổi vắng mặt trong 2 trận gần nhất của đội bóng Saudi Pro League, được cho là liên quan đến sự bất mãn với Quỹ đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), cùng những khúc mắc về mặt quản lý và điều hành nội bộ.

Hợp đồng của Ronaldo với Al-Nassr có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu USD, mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng nhập cuộc. Dù vậy, mức lương của Ronaldo có thể là rào cản nếu Inter Miami thật sự muốn hành động.

Ronaldo nhận mức lương chưa từng có trong lịch sử bóng đá. Tại Al Nassr, anh kiếm khoảng 4,73 triệu USD mỗi tuần, tương đương 246 triệu USD mỗi năm, chưa bao gồm các khoản thưởng được cho là vào khoảng 50 triệu USD mỗi năm. Đây là con số vượt xa khả năng chi trả của bất kỳ CLB MLS nào.

Ngay cả Lionel Messi, cầu thủ hưởng lương cao nhất MLS, cũng chỉ nhận khoảng 20,4 triệu USD mỗi năm. Sự chênh lệch quá lớn khiến việc MLS chiêu mộ Ronaldo khó xảy ra nếu anh không chấp nhận giảm lương.

