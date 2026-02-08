Đội nào đủ tiền chiêu mộ Ronaldo?

Cristiano Ronaldo từng có sức hút mãnh liệt với các đội bóng hàng đầu, nhưng mức thu nhập khổng lồ của anh khiến mọi CLB phải cân nhắc kỹ.

Ronaldo có mức thu nhập khiến nhiều đội bóng phải cân nhắc.

MLS nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt khi viễn cảnh Ronaldo tái ngộ Lionel Messi tại Mỹ có thể tạo nên cú hích truyền thông khổng lồ. Tuy nhiên, FotMob đánh giá yếu tố tài chính khiến thương vụ này gần như không khả thi ở thời điểm hiện tại.

Ronaldo đang nhận mức lương được xem là chưa từng có trong lịch sử bóng đá. Tại Al Nassr, anh kiếm khoảng 4,73 triệu USD mỗi tuần, tương đương gần 246 triệu USD mỗi năm, chưa bao gồm các khoản thưởng được cho là vào khoảng 50 triệu USD mỗi năm. Đây là con số vượt xa khả năng chi trả của bất kỳ CLB MLS nào.

Ngay cả Lionel Messi, cầu thủ hưởng lương cao nhất MLS, cũng chỉ nhận khoảng 20,4 triệu USD mỗi năm. Các ngôi sao khác của giải đấu như Son Heung-min tại LAFC hay Miguel Almiron của Atlanta United lần lượt nhận khoảng 11,1 triệu USD và 7,9 triệu USD mỗi năm. Sự chênh lệch quá lớn khiến việc MLS chiêu mộ Ronaldo gần như không thể xảy ra nếu anh không chấp nhận giảm lương đáng kể.

Không chỉ MLS, các đội bóng hàng đầu châu Âu cũng gặp khó khăn tương tự. Ronaldo hiện vẫn là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới bóng đá. Mức lương của anh vượt xa những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại châu Âu như Erling Haaland của Manchester City, người được cho là nhận khoảng 718.000 USD mỗi tuần, hay Kylian Mbappe tại Real Madrid ( 710.000 USD mỗi tuần).

Ronaldo phải giảm mạnh lương nếu sang đội mới.

Trong bối cảnh đó, khả năng Ronaldo rời Saudi Arabia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào việc anh có sẵn sàng hy sinh thu nhập khổng lồ của mình hay không. Nếu điều này xảy ra, nhiều đội bóng tại MLS hoặc châu Âu chắc chắn sẽ quan tâm đến việc sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Thời gian qua, báo chí châu Âu liên tục nhắc tên MU, đội bóng cũ của Ronaldo, như một bến đỗ lý tưởng của CR7. Nhưng hiện tại, INEOS đang kiểm soát tài chính một cách chặt chẽ tại sân Old Trafford. Việc chi ra số tiền lớn chỉ để trả lương cho một cầu thủ 41 tuổi như Ronaldo được xem là không tưởng.

Sporting Lisbon cũng là một lựa chọn với Ronaldo, khi CR7 có thể ở gần gia đình. Nhưng chắc chắn anh phải hy sinh gần như toàn bộ thu nhập nhận được tại Al Nassr nếu muốn trở lại quê nhà thi đấu. Sporting không bao giờ được xem là đội có ngân sách dồi dào và có thói quen mua ngôi sao.

Hiện tại, tương lai của Ronaldo vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng chỉ cần tên anh xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng, bóng đá thế giới lập tức bị cuốn vào vòng xoáy chú ý quen thuộc.

