MU đổi chiều dưới tay Carrick

Michael Carrick đang tạo ra bước ngoặt cho Manchester United bằng sự điềm tĩnh, kỷ luật và niềm tin nội tại, trong một vai trò tạm quyền vốn hiếm khi mang lại cái kết đẹp hậu Sir Alex Ferguson.

Ở Manchester United, chiếc ghế huấn luyện chưa bao giờ là nơi dành cho sự kiên nhẫn. Kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson chứng kiến nhiều HLV đến rồi đi trong áp lực khổng lồ, và các nhiệm kỳ tạm quyền thường chỉ là quãng chuyển tiếp ngắn ngủi.

Vì thế, khởi đầu của Michael Carrick với ba chiến thắng liên tiếp trước Manchester City, Arsenal và Fulham lại mang ý nghĩa nhiều hơn những con số.

Carrick cùng MU đả bại Man City của Pep Guardiola một cách thuyết phục. Ảnh: Reuters.

Vạn sự khởi đầu nan

Carrick không phải gương mặt xa lạ với Carrington. Trước khi trở lại nắm quyền, ông âm thầm hiện diện nơi đây nhiều năm, đưa đón con trai tập cùng các đội trẻ. Sự gắn bó đó giúp Carrick hiểu rõ cấu trúc CLB, văn hóa phòng thay đồ và cả những vết nứt âm ỉ sau thời gian dài bất ổn. Khi được trao quyền sau thất bại ở FA Cup, ông tiếp quản một tập thể mệt mỏi vì tranh cãi, nhưng chưa đánh mất tham vọng.

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở cách Carrick đọc bối cảnh. Trong khi dư luận coi FA Cup là "phao cứu sinh", nội bộ CLB vẫn xác định mục tiêu châu Âu là khả thi. Manchester United khi đó không bị bỏ xa trong cuộc đua top 6 khi cách Liverpool ở vị trí thứ tư chỉ 3 điểm.

Và rồi Carrick chọn cách củng cố niềm tin thay vì đập đi xây lại. Ông không hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ nhấn mạnh ý nghĩa của việc khoác áo MU và trách nhiệm đi kèm.

Hiệu quả từ những điều nhỏ nhất

Trên sân tập, Carrick đưa ra một triết lý đơn giản: ngắn gọn, cường độ cao, rõ ràng. Thời lượng tập được rút ngắn, nhưng yêu cầu về chất lượng tăng lên. Ai cần điều trị chấn thương phải đến sớm, ai muốn tập thêm đều được tạo điều kiện.

Carrick nhận được sự tin tưởng từ các cầu thủ. Ảnh: Reuters.

Cách làm này trái ngược với giai đoạn trước, khi khối lượng công việc kéo dài nhưng thiếu điểm rơi. Đơn cử khi Wayne Rooney tiết lộ buổi tập trước trận gặp Arsenal được kết thúc sớm hơn dự kiến, mọi người đang làm quá tốt và Carrick muốn giữ sự sắc bén, "đóng gói" cảm giác tốt nhất để mang ra sân đấu.

Tác động thấy rõ ở các trụ cột. Casemiro, người hiểu rằng tương lai của mình đã được định đoạt, tìm lại động lực để khép lại chương cuối ở Old Trafford theo cách tử tế.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác như Harry Maguire cũng đánh giá cao sự thẳng thắn của Carrick trong giao tiếp: không vòng vo, không mập mờ vai trò. Ông giải thích lý do chọn hay loại, và quan trọng hơn, khiến cầu thủ tin rằng quyết định ấy phục vụ lợi ích chung.

Một thay đổi đáng chú ý nữa là mối liên kết với học viện. Khác với nhiều HLV trước đây, Carrick dành thời gian theo dõi các đội U21, U18 thi đấu và tập luyện. Sự hiện diện đó không chỉ mang tính biểu tượng.

Nó gửi thông điệp rằng con đường lên đội một vẫn mở, và những nỗ lực ở tuyến trẻ được nhìn nhận nghiêm túc. Trong bối cảnh MU thường xuyên bị chỉ trích vì đứt gãy giữa học viện và đội một, đây là tín hiệu tích cực.

Carrick cũng không đơn độc. Ban huấn luyện được bổ sung những gương mặt phù hợp, đặc biệt là các HLV giàu kinh nghiệm và có khả năng kết nối.

Việc phân công rõ ràng khi Carrick tập trung vào tuyến giữa, các trợ lý phụ trách cá nhân hóa cầu thủ và giúp bộ máy vận hành mạch lạc hơn. Ở phòng thay đồ, những cái tôi vẫn tồn tại, nhưng được quản trị bằng đối thoại thay vì mệnh lệnh.

Tín hiệu tích cực nhưng Carrick nói "Chỉ là bước khởi đầu". Ảnh: Reuters.

So sánh với các nhiệm kỳ tạm quyền trước, Carrick gợi nhớ đến Ole Gunnar Solskjaer ở điểm chung vì sự gần gũi và hiểu CLB. Tuy nhiên, Carrick thận trọng hơn trong phát ngôn và kiềm chế cảm xúc trước truyền thông.

Ông không tìm kiếm sự ủng hộ bằng những tuyên bố mạnh mẽ, mà để đội bóng trả lời trên sân. Một sự trầm lặng cần thiết khi MU đang từng bước tìm lại chính mình.

Dĩ nhiên, đây vẫn là "tuần trăng mật". Trận thắng Fulham, nơi Manchester United đánh rơi lợi thế rồi chỉ định đoạt ở phút bù giờ, nhắc nhở rằng đội bóng còn nhiều việc phải làm.

Sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương và nghĩa vụ quốc tế giúp Carrick có thêm phương án, nhưng cũng đặt ra thách thức trong quản trị nhân sự khi mật độ thi đấu tăng lên còn mùa giải đang đi về phía cuối.

Điều quan trọng nhất là Carrick hiểu tính mong manh của cảm xúc ở Old Trafford. Thông điệp "đây mới chỉ là khởi đầu" được nhắc lại không phải để hạ thấp thành quả, mà để giữ đôi chân trên mặt đất.

Mục tiêu cuối cùng rất rõ ràng: suất dự cúp châu Âu. Đạt được, Carrick sẽ được ghi nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ. Không đạt, ông vẫn có thể rời đi với di sản tích cực: một tập thể gắn kết hơn, kỷ luật hơn và biết mình đang đi đâu.

Trong một CLB quen sống bằng những tiếng ồn, Carrick chọn cách làm việc trầm lặng. Và đôi khi, chính sự trầm lặng ấy lại mang nội hàm sâu sắc, đủ sức làm một cú hích rực rỡ cho MU sau mùa giải này.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.