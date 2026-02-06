Con trai Rooney khiến MU sốt sắng

Kai Rooney, con trai cả của huyền thoại Wayne Rooney, đang tiến thêm một bước quan trọng trên con đường theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

MU đánh giá cao con trai Rooney.

Theo The Sun, sau khi hoàn tất chương trình học phổ thông vào mùa hè này, Kai sẽ được MU đề nghị học bổng kéo dài một năm. Nếu quá trình phát triển diễn ra đúng kỳ vọng, thỏa thuận này sẽ được chuyển thành hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn ba năm, với mức thu nhập ước tính khoảng 50.000 bảng mỗi năm, kèm khoản phí ký hợp đồng thường niên.

Động thái này cho thấy CLB chủ sân Old Trafford tiếp tục đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện danh tiếng của mình. Trong đó, Kai là một trong những nhân tố nhận kỳ vọng nhờ tiềm năng phát triển lớn.

Hiện tại, Kai nằm trong nhóm 14 cầu thủ trẻ được đánh giá là “tinh hoa” của lò Carrington, những người được chú trọng phát triển và xem là tương lai của CLB. Việc được MU đề nghị hợp đồng được xem là sự ghi nhận lớn cho tiềm năng và nỗ lực của các cầu thủ trẻ trong quá trình rèn luyện tại học viện.

Kai đã có lượng người hâm mộ riêng.

Dù MU đã thể hiện rõ mong muốn giữ chân Kai lâu dài, gia đình Rooney được cho là vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về lời đề nghị. Phía gia đình Rooney có thời hạn đến tháng 7 để lựa chọn ký hợp đồng hoặc tìm kiếm cơ hội phát triển tại những CLB khác.

Bên cạnh Kai còn có Jacey Carrick, con trai của Michael Carrick, người đang đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của đội một. Rooney và Carrick từng là những đồng đội cũ tại Old Trafford. Cả hai đã cùng có mặt trên khán đài vào tháng trước để chứng kiến Kai ra mắt tại FA Youth Cup trong màu áo đội U18 MU.

Kai gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của MU từ năm 11 tuổi và ký hợp đồng học viện vào tháng 12/2020. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải thuận chân trái, Kai được đánh giá là gương mặt giàu tiềm năng, đồng thời luôn nhận được sự chú ý đặc biệt vì là con trai của chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

