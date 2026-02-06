Futsal Indonesia khiến CĐV Đông Nam Á dậy sóng

Chiến thắng 5-3 của tuyển futsal Indonesia trước Nhật Bản ở bán kết giải futsal châu Á 2026 tối 5/2 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Futsal Indonesia xuất sắc đánh bại Nhật Bản.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Indonesia góp mặt trong trận chung kết giải futsal châu Á sau chiến thắng ấn tượng trước Nhật Bản. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, mạng xã hội trong khu vực bùng nổ với hàng loạt lời chúc mừng dành cho đội tuyển futsal Indonesia. Nhiều cổ động viên từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines bày tỏ sự kinh ngạc trước màn trình diễn đầy bản lĩnh của đại diện xứ vạn đảo.

Một tài khoản viết: "Chúc mừng bóng đá Indonesia, họ đã thu về kết quả sau quá trình đầu tư hiệu quả". CĐV khác bình luận: "Futsal Indonesia làm rạng danh Đông Nam Á". Một người hâm mộ khác lên tiếng: "Ở Đông Nam Á, Indonesia đã soán ngôi Thái Lan để trở thành số một".

Trước trận đấu, tuyển futsal Nhật Bản vốn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, đẳng cấp và thành tích ổn định tại các giải futsal châu Á. Tuy nhiên, Indonesia cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường cùng lối chơi tấn công hiệu quả.

Tuyển futsal Indonesia có sự thăng tiến vượt bậc.

Trong suốt trận bán kết, Indonesia thi đấu tự tin và liên tục gây áp lực lên hàng phòng ngự Nhật Bản. Khả năng tận dụng cơ hội tốt giúp họ ghi tới 5 bàn thắng, một con số rất ấn tượng khi đối đầu với cường quốc futsal châu lục. Chiến thắng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của futsal Indonesia trong những năm gần đây.

Nhiều chuyên gia futsal khu vực nhận định kết quả phản ánh sự đầu tư nghiêm túc của Indonesia vào môn futsal, từ hệ thống đào tạo trẻ cho đến giải vô địch quốc gia. Thành công tại giải châu Á lần này được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra hy vọng để futsal Đông Nam Á thu hẹp khoảng cách với các nền futsal hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Iran hay Uzbekistan.

Với chiến thắng này, tuyển futsal Indonesia sẽ chạm trán Iran ở trận chung kết vào ngày 7/2. Ở trận bán kết còn lại, Iran ngược dòng thắng Iraq với tỷ số 4-2. Hiện Iran là đội bóng giàu thành tích nhất giải, với 13 lần vô địch sau 16 lần vào chung kết.

