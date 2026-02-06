MU đưa Locatelli vào tầm ngắm

Manchester United liên hệ với người đại diện của Manuel Locatelli, đưa tiền vệ Juventus vào danh sách ứng viên thay thế Casemiro trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới.

Locatelli đang chơi rất hay ở Serie A. Ảnh: Reuters.

Truyền thông châu Âu rộ tin Manchester United có những động thái ban đầu với người đại diện của Manuel Locatelli trước khả năng chiêu mộ tiền vệ này vào mùa hè năm sau.

Locatelli được xem là một trong các phương án để lấp vào khoảng trống mà Casemiro để lại, trong bối cảnh tiền vệ người Brazil sẽ rời Old Trafford cuối mùa này.

Đây là lần đầu tiên Locatelli được liên hệ trực tiếp với MU, nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ về việc tiền vệ 28 tuổi có phù hợp với môi trường Premier League hay không.

Tuy nhiên, xét trên khía cạnh chuyên môn và dữ liệu, Locatelli đang sở hữu những con số rất đáng chú ý.

Ở mùa giải hiện tại, Locatelli là cầu thủ có số hành động đưa bóng về phía trước mỗi 90 phút cao nhất trong top 7 giải VĐQG châu Âu, đạt trung bình 17,44.

Thống kê này cho thấy vai trò nổi bật của anh trong việc luân chuyển bóng và đẩy nhịp tấn công cho Juventus. Xếp sau Locatelli lần lượt là Marcos Senesi (Bournemouth), Vitinha (PSG), David Raum (RB Leipzig) và Goncalo Inacio (Sporting CP).

MU gấp rút tìm người thay thế vị trí Casemiro. Ảnh: Reuters.

Không dừng lại ở đó, tiền vệ người Italy còn là cầu thủ duy nhất tại Serie A mùa này thực hiện hơn 400 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, với tổng cộng 433 đường chuyền.

Người đứng thứ hai trong danh sách là Nicolo Barella của Inter Milan với 358 đường chuyền. Con số này phản ánh rõ vai trò tổ chức và điều tiết lối chơi của Locatelli ở tuyến giữa.

Về mặt phong cách, Locatelli không phải mẫu tiền vệ đánh chặn thuần túy như Casemiro, mà thiên về kiểm soát nhịp độ, phân phối bóng và hỗ trợ triển khai tấn công.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy MU đang cân nhắc sự thay đổi cấu trúc tuyến giữa, thay vì tìm một bản sao hoàn toàn giống với phong cách của Casemiro.

Dù mới chỉ dừng ở mức tiếp cận ban đầu, động thái này cho thấy MU đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao ở hàng tiền vệ. Câu hỏi còn lại là liệu Locatelli có thể thích nghi với cường độ, tốc độ và áp lực tại Old Trafford hay không? Điều sẽ quyết định việc sự quan tâm này có được nâng cấp thành một thương vụ cụ thể.

