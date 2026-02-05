Từ trung vệ trẻ được Manchester United “nẫng tay trên” Real Madrid, Leny Yoro đang dần biến mất khỏi bản đồ dưới thời Michael Carrick.

Leny Yoro lạc nhịp ở MU?

Mùa hè 2024, Manchester United chi 62 triệu euro để đưa Leny Yoro về Old Trafford, vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ Real Madrid. Đó là thương vụ mang tính tuyên ngôn: "Quỷ đỏ" đặt cược vào tương lai, vào một trung vệ sinh năm 2005 được xem là tinh hoa mới của bóng đá Pháp. Song, chỉ hơn một năm sau, Yoro đang đứng ngoài dòng chảy chính của đội bóng.

Vấn đề của Yoro bắt đầu từ thời điểm anh còn chưa kịp thích nghi. Chấn thương mắt cá khiến trung vệ này mất bốn tháng đầu mùa trước và chỉ ra mắt vào tháng 12.

Khi trở lại, Yoro phải chơi trong một tập thể rệu rã, thiếu ổn định và liên tục thay đổi. Manchester United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15, còn trung vệ người Pháp chỉ góp mặt trong 12 trận Premier League đá chính, với hai chiến thắng đến trước những đội đã xuống hạng. Những con số ấy không đủ xấu để quy kết cá nhân, nhưng cũng chẳng đủ tốt để tạo niềm tin dài hạn.

Dưới thời Ruben Amorim, Yoro từng được trao cơ hội. Anh đá chính đều đặn, cho thấy sự tự tin của một cầu thủ trẻ được đặt đúng vai trò.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở trận thua Crystal Palace. Pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, rồi bị thay ra sớm trong trạng thái suy sụp, trở thành khoảnh khắc đánh dấu sự đứt gãy. Từ đó, Yoro không còn là lựa chọn mặc định.

Khi Michael Carrick tiếp quản ghế HLV tạm quyền, ưu tiên của Manchester United là kết quả tức thời. Sự thực dụng lên ngôi, và những cầu thủ mang lại cảm giác an toàn được chọn. Cặp Harry Maguire - Lisandro Martínez đáp ứng yêu cầu ấy.

Yoro vì thế lùi sâu trên băng ghế dự bị, chỉ vào sân chắp vá, thậm chí có trận chỉ chơi đúng một phút. Với một trung vệ trẻ, đó là kịch bản dễ làm thui chột đà phát triển.

Điều đáng nói là Yoro chưa từng công khai than phiền. Anh khẳng định không hối hận khi đến Manchester United, nhấn mạnh đây vẫn là một CLB lớn. Phát biểu ấy cho thấy bản lĩnh và sự kiên nhẫn, nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ đợi cảm xúc.

Nếu tình trạng hiện tại kéo dài, Manchester United sẽ phải tự hỏi: họ mua Yoro cho tương lai nào, và Yoro sẽ lớn lên ở đâu nếu tương lai ấy bị trì hoãn ngay từ bây giờ?