MU chúc mừng sinh nhật Ronaldo nhưng 'nhầm' người

Trang fanpage chính thức của Manchester United đã gắn thẻ sai tài khoản của huyền thoại Cristiano Ronaldo trong bài đăng chúc mừng sinh nhật tuổi 41 của anh.

Fanpage chính thức của MU gắn thẻ "nhầm" Ronaldo.

Khoảng 13h ngày 5/2 (giờ Việt Nam), trong ngày sinh nhật của siêu sao Cristiano Ronaldo, trang Facebook có hơn 86 triệu lượt theo dõi của Manchester United đã đăng tải hình ảnh CR7 trong màu áo Quỷ đỏ kèm lời chúc: "Happy birthday, Cristiano!".

Tuy nhiên, thay vì dẫn tới trang cá nhân "chính chủ" với hơn 100 triệu followers của Ronaldo, đường link gắn thẻ lại hiển thị một tài khoản cá nhân hoàn toàn xa lạ.

Cụ thể, đường dẫn trong thẻ tag của Manchester United không dẫn tới trang cá nhân của siêu sao người Bồ Đào Nha mà lại trỏ thẳng về một fanpage trùng tên "Cristiano", với đường dẫn Cristianomotivacion.sp.

Dù sở hữu dấu tích xanh xác minh, thực chất đây chỉ là trang của một nhà sáng tạo nội dung với khoảng 71.000 người theo dõi, hoàn toàn không có mối liên hệ nào với danh thủ CR7.

Dù mối quan hệ giữa Ronaldo và Man Utd đã kết thúc không mấy êm đẹp, sân Old Trafford vẫn nhớ đến anh như một "huyền thoại" của CLB. Ảnh: Manchester United.

Tính đến thời điểm hiện tại, bài viết đã thu về gần 500.000 lượt tương tác, 16.000 bình luận và 10.000 lượt chia sẻ. Đáng chú ý, dù sự việc đã trôi qua hơn 6 tiếng đồng hồ và vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, đội ngũ quản trị viên của Manchester United vẫn chưa có bất kỳ động thái chỉnh sửa hay đính chính nào đối với sai sót hy hữu này.

Nhiều cổ động viên cho rằng đây là một hành động thiếu chuyên nghiệp và cẩu thả khó chấp nhận đối với một câu lạc bộ tầm cỡ thế giới. "Manchester United Supporters Club in VietNam" - fanpage chính thức của cộng đồng hâm hộ đội bóng này tại Việt Nam cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Thậm chí, không ít người dùng mạng xã hội đặt nghi vấn về tính xác thực của sai sót này, họ cho rằng một đội ngũ truyền thông tầm cỡ quốc tế khó có thể mắc một lỗi sơ đẳng như vậy. Đáng chú ý, một giả thuyết hài hước được nhiều người tán thành là siêu sao người Bồ Đào Nha đã... chặn fanpage của đội bóng cũ, khiến các quản trị viên không thể tìm thấy tài khoản chính chủ.

Sự cố "tag nhầm" của MU diễn ra trong bối cảnh Cristiano Ronaldo đang trải qua những ngày tháng khá ồn ào tại Al Nassr. Ở tuổi 41, dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 18 pha lập công sau 22 trận, CR7 lại đang vướng vào những lùm xùm liên quan đến thái độ và mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng Saudi Arabia.

Dù mối quan hệ giữa Ronaldo và Man Utd đã kết thúc không mấy êm đẹp vào cuối năm 2022, nhưng anh vẫn luôn được coi là một phần lịch sử vĩ đại của sân Old Trafford. Việc câu lạc bộ cũ vẫn nhớ đến ngày sinh của anh là một động thái đẹp, song sai sót kỹ thuật lần này đã khiến thông điệp tri ân trở thành một pha "xử lý lỗi" đáng quên trong mắt người hâm mộ toàn cầu.