Carrick phá bỏ quy định hà khắc thời Ten Hag

Michael Carrick tạo ra những thay đổi đáng chú ý, góp phần duy trì bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ kể từ khi tiếp quản ghế huấn luyện tạm quyền ở MU.

Theo truyền thông Anh, yếu tố giúp Carrick ghi điểm mạnh mẽ nằm ở sự thay đổi trong cách quản lý sinh hoạt và tập luyện. Các cầu thủ MU được nghỉ trọn vẹn một ngày sau mỗi trận đấu. Điều này trái ngược hoàn toàn với quy định nghiêm ngặt trước đây dưới thời Erik ten Hag hay Ruben Amorim, khi đội bóng thường phải tham gia các buổi hồi phục ngay lập tức.

Carrick cho phép các cầu thủ có thêm thời gian sinh hoạt cá nhân sau trận, trong khi các buổi hồi phục được dời sang ngày trở lại trung tâm Carrington. Thời lượng tập luyện cũng được rút ngắn nhưng cường độ tăng cao, tập trung nhiều hơn vào các giáo án cá nhân hóa. Ngoài ra, đội bóng cũng đến sân muộn hơn so với trước, thay vì có mặt sớm tới 4 giờ như thói quen cũ.

Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả và làm dấy lên làn sóng ủng hộ Carrick được bổ nhiệm chính thức. Nhiều cầu thủ, trong đó có Lisandro Martinez, công khai ca ngợi tác động tích cực của Carrick, gọi ông là "không thể tin nổi" về năng lượng, giao tiếp và sự tin tưởng dành cho cầu thủ.

Carrick có khởi đầu gần như hoàn hảo khi toàn thắng cả 3 trận kể từ khi lên nắm quyền. Sau chiến thắng 2-0 trước Man City, "Quỷ đỏ" vượt qua Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, trước khi ngược dòng kịch tính thắng 3-2 trước Fulham ở Old Trafford.

MU sẽ tiếp đón Tottenham cuối tuần này, với mục tiêu kéo dài mạch toàn thắng. Nếu tiếp tục đánh bại Tottenham, áp lực về việc MU trao cho Carrick chiếc ghế HLV dài hạn chắc chắn sẽ gia tăng.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

