Carrick thay đổi MU ra sao?

MU giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham, trong trận đấu tiếp tục chứng kiến dấu ấn chiến thuật của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Carrick giúp MU thi đấu lột xác.

MU tiếp tục duy trì đà thăng hoa dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham tại Old Trafford. Trong trận cầu kịch tính kéo dài đến những giây cuối cùng, "Quỷ đỏ" chỉ thật sự thở phào nhờ pha lập công mang đậm dấu ấn "Fergie Time" của Benjamin Sesko.

MU sớm chiếm ưu thế khi Casemiro mở tỷ số ngay phút 19. Sang hiệp hai, Matheus Cunha nhân đôi cách biệt, tưởng như đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của đội khách. Tuy nhiên, Fulham vùng lên mạnh mẽ trong 10 phút cuối. Raul Jimenez rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền phút 85, trước khi Kevin gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1, đẩy Old Trafford vào trạng thái lo âu.

Đúng lúc đó, Sesko xuất hiện. Tiền đạo người Slovenia tận dụng khoảng trống trong vùng cấm, dứt điểm lạnh lùng ở những giây cuối cùng để mang về trọn vẹn 3 điểm cho MU, qua đó đánh dấu chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Carrick trên cương vị HLV tạm quyền.

Theo phân tích từ chương trình Tactics Exposed, dấu ấn chiến thuật của Carrick là yếu tố then chốt. Cunha được bố trí trong vai trò linh hoạt, không đá bám biên trái như thường lệ mà thường xuyên bó vào trung lộ, giúp MU vận hành gần với sơ đồ 3-4-3 khi tấn công. Mục tiêu là khai thác cánh phải của Fulhamm khu vực đội khách dâng cao đội hình và để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Mainoo liên tục tỏa sáng kể từ khi Carrick nắm quyền.

Cunha cùng Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo liên tục ép hàng thủ Fulham lùi sâu, tạo điều kiện cho Luke Shaw và Amad Diallo băng lên ở hai biên, đồng thời kéo giãn cặp trung vệ đối phương. Sau khi Cunha rời sân, Fernandes tiếp tục đảm nhận vai trò khoét vào hành lang phải, kéo Calvin Bassey lệch vị trí, mở ra không gian cho Sesko kết liễu trận đấu.

Ở tuyến giữa, bộ đôi Casemiro và Kobbie Mainoo tiếp tục gây ấn tượng. Nhờ hàng công ghim chặt Fulham, Mainoo được phép hoạt động nhiều hơn ở phần sân đối phương, tung ra những đường chuyền đa dạng. Chính anh là người mở bóng ra biên trong pha làm bàn của Cunha và có tình huống thu hồi quan trọng trước bàn thắng quyết định.

Sự ăn ý giữa Casemiro và Mainoo giúp MU kiểm soát thế trận tốt hơn, không rơi vào trạng thái đuổi bóng bị động. Dưới tay Carrick, "Quỷ đỏ" không chỉ thắng, mà còn thắng bằng những điều chỉnh chiến thuật tinh tế.