McTominay khiến Napoli lo lắng

Napoli đối mặt với nguy cơ mất Scott McTominay, khi chính lãnh đạo đội bóng thừa nhận khả năng tiền vệ người Scotland trở lại Premier League trong tương lai gần.

Phong độ chói sáng giúp McTominay thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các CLB Anh.

Chia sẻ trên talkSPORT, ông Leonardo Giammarioli - Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu của Napoli, thừa nhận nỗi lo là có thật. "Chúng tôi dĩ nhiên lo lắng. Nhưng Scott xứng đáng được tiếp tục phát triển sự nghiệp. Có thể chưa phải bây giờ, cũng chưa phải mùa tới, nhưng nếu cơ hội phù hợp xuất hiện, cậu ấy thật sự xứng đáng", ông nói.

Ông Giammarioli cũng nhấn mạnh những khó khăn tài chính của các CLB Serie A trong cuộc cạnh tranh với các giải đấu hàng đầu châu Âu. "Đưa được những cầu thủ như McTominay về đã khó, giữ chân họ còn khó hơn. Mọi quyết định chuyển nhượng đều phải tính toán rất kỹ", ông chia sẻ.

McTominay rời Old Trafford năm 2024 và nhanh chóng lột xác tại Italy. Trong màu áo Napoli, anh khẳng định vai trò trụ cột và mình trở thành một trong những tiền vệ nổi bật nhất Serie A. Mùa giải vừa qua, McTominay giúp Napoli đăng quang Scudetto và được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải.

Kể từ khi chuyển đến Naples, giá trị của McTominay không ngừng gia tăng. Riêng mùa này, anh in dấu giày vào 13 bàn thắng trên mọi đấu trường, nối tiếp thành tích ấn tượng với 19 lần góp công vào bàn thắng ở mùa giải trước.

Dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte, McTominay thăng hoa trong hệ thống phù hợp với điểm mạnh của mình. Sự hiệu quả, tinh thần chiến đấu và khả năng thích nghi nhanh chóng giúp McTominay trở thành thần tượng mới của các CĐV Napoli, đồng thời làm dấy lên những đồn đoán về một cuộc tái xuất tại Ngoại hạng Anh.