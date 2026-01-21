McTominay lại rực sáng

Tiền vệ Scott McTominay tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thành tích của Napoli ở mùa giải năm nay.

McTominay mang về 1 điểm cho Napoli. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/1, McTominay ghi bàn thắng duy nhất trong trận hòa 1-1 của Napoli trước Copenhagen, qua đó giúp đội bóng Italy duy trì vị trí trong nhóm các đội có cơ hội giành vé vào vòng knock-out Champions League.

Tại đấu trường danh giá này, McTominay hiện là chân sút số một của Napoli với 4 bàn thắng, chỉ kém người dẫn đầu danh sách ghi bàn Erling Haaland 2 pha lập công. Đây không còn là thống kê gây bất ngờ, bởi tuyển thủ người Scotland vốn sở hữu kỹ năng dứt điểm hiệu quả, không thua kém nhiều tiền đạo thực thụ.

Ở Serie A, McTominay cũng đang xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn của Napoli với 5 pha lập công, cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của anh trong mặt trận tấn công.

Tính trên mọi đấu trường, cầu thủ 29 tuổi đóng góp tổng cộng 11 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho Napoli. Những con số biết nói này phản ánh phong độ săn bàn ổn định của McTominay trong mùa giải thứ hai khoác áo đội bóng miền Nam Italy.

Không chỉ mạnh ở khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm, McTominay còn tích cực tham gia xây dựng lối chơi, hỗ trợ đồng đội và tạo ra khác biệt trong những thời điểm then chốt.

McTominay tỏa sáng ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Không phải ngẫu nhiên mà bình luận viên Marco của kênh IFTV từng nhận định: “Không có McTominay, Napoli không còn là Napoli”. Cựu tiền vệ MU đang là mắt xích quan trọng giúp toàn bộ hệ thống vận hành trơn tru hơn.

Điều đáng chú ý là tại Napoli, McTominay không còn giữ vai trò phụ như giai đoạn cuối ở MU. Anh được trao niềm tin tuyệt đối, chơi cao hơn, tự do hơn và phát huy tối đa điểm mạnh về thể chất, khả năng xâm nhập vòng cấm cũng như bản lĩnh trong các trận cầu lớn.

Với phong độ chói sáng hiện tại, McTominay đang trở thành biểu tượng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương Scudetto của Napoli.

