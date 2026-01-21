Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

McTominay lại rực sáng

  • Thứ tư, 21/1/2026 07:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền vệ Scott McTominay tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thành tích của Napoli ở mùa giải năm nay.

McTominay mang về 1 điểm cho Napoli. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/1, McTominay ghi bàn thắng duy nhất trong trận hòa 1-1 của Napoli trước Copenhagen, qua đó giúp đội bóng Italy duy trì vị trí trong nhóm các đội có cơ hội giành vé vào vòng knock-out Champions League.

Tại đấu trường danh giá này, McTominay hiện là chân sút số một của Napoli với 4 bàn thắng, chỉ kém người dẫn đầu danh sách ghi bàn Erling Haaland 2 pha lập công. Đây không còn là thống kê gây bất ngờ, bởi tuyển thủ người Scotland vốn sở hữu kỹ năng dứt điểm hiệu quả, không thua kém nhiều tiền đạo thực thụ.

Ở Serie A, McTominay cũng đang xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn của Napoli với 5 pha lập công, cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của anh trong mặt trận tấn công.

Tính trên mọi đấu trường, cầu thủ 29 tuổi đóng góp tổng cộng 11 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho Napoli. Những con số biết nói này phản ánh phong độ săn bàn ổn định của McTominay trong mùa giải thứ hai khoác áo đội bóng miền Nam Italy.

Không chỉ mạnh ở khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm, McTominay còn tích cực tham gia xây dựng lối chơi, hỗ trợ đồng đội và tạo ra khác biệt trong những thời điểm then chốt.

McTominay anh 1

McTominay tỏa sáng ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Không phải ngẫu nhiên mà bình luận viên Marco của kênh IFTV từng nhận định: “Không có McTominay, Napoli không còn là Napoli”. Cựu tiền vệ MU đang là mắt xích quan trọng giúp toàn bộ hệ thống vận hành trơn tru hơn.

Điều đáng chú ý là tại Napoli, McTominay không còn giữ vai trò phụ như giai đoạn cuối ở MU. Anh được trao niềm tin tuyệt đối, chơi cao hơn, tự do hơn và phát huy tối đa điểm mạnh về thể chất, khả năng xâm nhập vòng cấm cũng như bản lĩnh trong các trận cầu lớn.

Với phong độ chói sáng hiện tại, McTominay đang trở thành biểu tượng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương Scudetto của Napoli.

Chiêm ngưỡng cú đúp của McTominay Rạng sáng 28/4, McTominay lập cú đúp giúp Napoli thắng 2-0 thuyết phục trước Torino trên sân nhà Diego Armando Maradona thuộc vòng 34 Serie A.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

McTominay Napoli McTominay napoli champions league

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Ket qua Champions League ngay 21/1: Cu soc o Na Uy hinh anh

Kết quả Champions League ngày 21/1: Cú sốc ở Na Uy

3 giờ trước 06:15 21/1/2026

0

Loạt trận thứ 7 giai đoạn phân hạng UEFA Champions League 2025/26 khép lại một nửa chặng đường với 9 trận đấu diễn ra vào tối 20/1 và rạng sáng 21/1, mang đến hàng loạt kết quả bất ngờ và những màn trình diễn ấn tượng.

Rodri gay phan no hinh anh

Rodri gây phẫn nộ

3 giờ trước 06:16 21/1/2026

0

Tiền vệ Rodri trở thành tội đồ của Man City trong thất bại 1-3 trước Villarreal ở Champions League rạng sáng 21/1.

Mbappe san bang ky luc cua Ronaldo hinh anh

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo

3 giờ trước 06:17 21/1/2026

0

Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định đẳng cấp ngôi sao tại đấu trường Champions League khi cân bằng kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt một thập kỷ của Cristiano Ronaldo.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý