Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định đẳng cấp ngôi sao tại đấu trường Champions League khi cân bằng kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt một thập kỷ của Cristiano Ronaldo.

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 6-1 trên sân nhà Santiago Bernabeu trước Monaco, tiền đạo người Pháp đã lập cú đúp ngay trong hiệp một, qua đó nâng tổng số bàn thắng của anh tại Champions League mùa 2025/26 lên con số 11.

Thành tích này giúp Mbappe sánh ngang với kỷ lục mà Ronaldo từng thiết lập ở mùa giải 2015/16, thời điểm siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 11 bàn chỉ riêng tại vòng bảng trong màu áo Real Madrid. Đây là cột mốc cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Mbappe trong lối chơi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đặc biệt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Trong ngày gặp lại đội bóng cũ Monaco, Mbappe cho thấy phong độ bùng nổ với khả năng di chuyển thông minh, dứt điểm sắc bén và bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng. Hai bàn thắng sớm của anh không chỉ giúp Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận mà còn đặt nền móng cho một chiến thắng thuyết phục, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục Champions League mùa này.

Đáng chú ý, Mbappe hiện cũng đang tiến rất gần tới kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa Champions League, với 17 bàn do chính thần tượng Ronaldo nắm giữ ở mùa giải 2013/14. Khi Real Madrid vẫn còn nguyên cơ hội tiến sâu tại vòng knock-out, còn Mbappe đang đạt phong độ cao nhất, khả năng tiền đạo sinh năm 1998 phá sâu kỷ lục này là hoàn toàn khả thi.

Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ấn tượng, Mbappe không chỉ đi vào lịch sử Champions League mà còn khẳng định vị thế người kế thừa xứng đáng của Ronaldo tại sân Bernabéu.

