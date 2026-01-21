Gabriel Jesus tỏa sáng ở Champions League sau 2 năm

Rạng sáng 21/1, tiền đạo người Brazil ghi 2 bàn giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Inter 3-1 ở vòng phân hạng Champions League.

Gabriel Jesus ghi bàn ở Champions League sau 2 năm.

Bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái sau khi đã chắc suất vào vòng 16 đội, Arsenal vẫn nhập cuộc đầy chủ động và quyết tâm. Sự áp đảo sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 10, khi Gabriel Jesus ghi bàn mở tỷ số bằng pha dứt điểm tinh tế sau một tình huống phối hợp mạch lạc. Bàn thắng này cũng đánh dấu cột mốc 400 pha lập công của “Pháo thủ” tại Cúp châu Âu.

Inter Milan nhanh chóng đáp trả và tìm được bàn gỡ chỉ 8 phút sau đó. Petar Sucic tung cú sút chân phải đẹp mắt hạ gục David Raya sau một tình huống bóng bật ra từ hàng phòng ngự Arsenal. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo và phung phí cơ hội của đội chủ nhà đã phải trả giá. Trước khi hiệp một khép lại, Jesus hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu cận thành, tận dụng tình huống Trossard đánh đầu nối từ quả phạt góc của Bukayo Saka.

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Yann Sommer phải liên tục trổ tài cứu thua, trong khi Inter dù đã tăng cường hàng công nhưng vẫn thiếu sắc bén ở những pha dứt điểm cuối cùng. Đến cuối trận, Viktor Gyokeres ấn định tỷ số 3-1 bằng pha phối hợp một chạm đẹp mắt với Saka, kết thúc một đêm đáng nhớ của đội khách tại miền bắc Italy.

Chiến thắng này giúp Arsenal nâng chuỗi bất bại lên 12 trận trên mọi đấu trường và chắc chắn đứng trong top hai vòng bảng Champions League. Ngược lại, Inter Milan rơi vào thế khó khi lần đầu tiên kể từ năm 2011 nhận ba thất bại liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.