Arsenal gây thất vọng

  • Chủ nhật, 18/1/2026 00:00 (GMT+7)
MU mang đến cơ hội cho Arsenal bứt tốc trong cuộc đua vô địch nhưng "Pháo thủ" lại bị Nottingham cầm hòa 0-0 ở vòng 22 Premier League vào rạng sáng 18/1.

Arsenal phụ công MU thắng Man City.

Nottingham Forest và Arsenal đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0 trong một trận đấu thiếu điểm nhấn tại City Ground, kết quả khiến "Pháo thủ" bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với Man City lên 9 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Trước trận đấu, thất bại của Manchester City trong trận derby thành Manchester mở ra cơ hội không thể tốt hơn cho Arsenal. Tuy nhiên, Forest, đội đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng, lại nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Đội bóng của Sean Dyche suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số từ sớm khi Nicolas Dominguez dứt điểm cận thành chệch cột dọc sau đường căng ngang của Neco Williams.

Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi quen thuộc. Gabriel Martinelli bỏ lỡ cơ hội đáng kể với cú sút hiểm hóc đi chệch khung thành, trong khi Martín Zubimendi không thể tận dụng đường chuyền tinh tế của Noni Madueke.

Sang hiệp hai, Arteta tung liên tiếp ba sự thay đổi người nhằm tạo đột biến, trong đó có Bukayo Saka. Declan Rice và Saka lần lượt thử thách Matz Sels, nhưng thủ thành của Forest đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Ở chiều ngược lại, Forest cũng suýt tạo nên bất ngờ khi Morgan Gibbs-White dứt điểm chệch khung thành từ quả tạt của Callum Hudson-Odoi.

Chung cuộc, hai đội chia điểm trong thế trận giằng co. Arsenal tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách 7 điểm và kéo dài chuỗi bất bại lên 11 trận, trong khi Nottingham Forest có thể hài lòng với một điểm quý giá, giúp họ nới rộng cách biệt lên 5 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ".

