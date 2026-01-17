Ông chủ CLB Arsenal có nhiều đất ở Mỹ hơn tỷ phú Bill Gates

Stan Kroenke, ông chủ CLB Arsenal và là chồng của người thừa kế "đế chế" Walmart, hiện là chủ sở hữu đất tư nhân lớn nhất nước Mỹ, thậm chí vượt mặt cả tỷ phú Bill Gates.

Stan Kroenke, ông chủ CLB Arsenal, hiện là chủ sở hữu đất tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tờ Fortune dẫn báo cáo được The Land Report công bố trong tuần này, cho biết Stan Kroenke, tỷ phú sở hữu danh mục các câu lạc bộ thể thao giá trị nhất thế giới, bao gồm đội bóng bầu dục Los Angeles Rams và CLB Arsenal (London), là chủ sở hữu đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ.

Hiện, vị tỷ phú 78 tuổi đang sở hữu 2,7 triệu mẫu Anh đất, tương đương khoảng 2 triệu sân bóng bầu dục và còn rộng hơn cả Vườn quốc gia Yosemite.

Đáng chú ý, ông đã vươn thẳng từ hạng 4 lên vị trí số 1 trong danh sách, với quy mô tài sản đất đai tăng vọt chủ yếu nhờ thương vụ mua 937.000 mẫu Anh đất chăn nuôi vào tháng 12 từ gia đình Singleton, chủ sở hữu tập đoàn công nghiệp Teledyne Technologies. Đây là thương vụ mua đất lớn nhất tại Mỹ trong hơn một thập kỷ qua.

Kroenke gây dựng nền móng cho đế chế bất động sản của mình nhờ thành công của Walmart. Ông đã kiếm được khối tài sản đầu tiên bằng cách phát triển các trung tâm thương mại, trong đó nhiều dự án lấy danh tiếng Walmart làm điểm thu hút chính.

Trong năm qua, Kroenke đã vượt qua các tỷ phú khác như John Malone và "ông trùm" truyền thông Ted Turner về quy mô đất sở hữu ở Mỹ. Gia đình Emmerson, chủ sở hữu công ty lâm nghiệp Sierra Pacific Industries, đứng thứ 4 với khoảng 2,4 triệu mẫu Anh với phần lớn là đất rừng.

Trong khi đó, Bill Gates, sở hữu 275.000 mẫu Anh, chỉ xếp thứ 44. Phần lớn diện tích này là đất nông nghiệp, được nắm giữ thông qua công ty đầu tư Cascade Investment, dùng để trồng hành tây, cà rốt và khoai tây phục vụ khoai tây chiên của McDonald’s.

Ngoài khối tài sản khổng lồ, điểm chung của nhiều người trong danh sách này nằm ở xu hướng thu mua đất nông nghiệp, bao gồm đất chăn nuôi và đất rừng. Đây được xem là một loại tài sản mới được giới siêu giàu ưa chuộng nhằm bảo toàn tài sản, phòng ngừa lạm phát và giảm biến động từ các kênh đầu tư truyền thống.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2025, giá trị trung bình của đất nông nghiệp tại Mỹ là khoảng 4.350 USD /mẫu Anh, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, tương đương gần 2% sau khi điều chỉnh lạm phát. Hiện nay, gần 40% đất nông nghiệp tại Mỹ thuộc sở hữu của các chủ cho thuê.

Steve Bruere, Chủ tịch công ty bất động sản nông nghiệp Peoples Company, cho biết đất nông nghiệp đã trở thành một loại tài sản trị giá 4.300 tỷ USD do mức độ quan tâm ngày càng tăng.

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm các kênh thay thế và giới siêu giàu Mỹ đã chuyển hướng sang đất nông nghiệp để đa dạng hóa danh mục. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng tìm đến các tài sản thay thế như vàng hay tín dụng tư nhân, nhằm phòng ngừa rủi ro từ một thị trường bị chi phối bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Tương tự như cơn sốt bất động sản thập niên 1970, nhà đầu tư ngày nay mua đất nông nghiệp như một "hàng rào" chống lạm phát. Trên thực tế, giá đất nông nghiệp có mối tương quan tỷ lệ thuận với lạm phát và không đồng biến với thị trường tài chính.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư tin rằng với dân số gia tăng, thu nhập tăng và nhu cầu về thực phẩm - nhiên liệu ngày càng lớn, đất nông nghiệp sẽ trở nên giá trị hơn. Bên cạnh đó, giới siêu giàu còn có thể tạo ra thu nhập thụ động từ việc cho nông dân thuê đất.