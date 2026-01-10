Bill Gates chuyển gần 8 tỷ USD cho vợ cũ

Bill Gates sẽ chuyển khoản tiền trên cho quỹ tư nhân của vợ cũ, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cách phân bổ tài sản và quyền lực từ thiện có ảnh hưởng nhất lịch sử công nghệ toàn cầu.

Tỷ phú Bill Gates, Chủ tịch tập đoàn Microsoft và quỹ từ thiện đứng tên ông. Ảnh: Forbes.

Theo Reuters, khoản chuyển giao diễn ra sau khi bà Melinda French Gates chính thức rời Bill & Melinda Gates Foundation để tập trung toàn thời gian vào quỹ riêng mang tên Pivotal Ventures.

Việc nhận chuyển gần 8 tỷ USD giúp bà Melinda có toàn quyền theo đuổi các mục tiêu từ thiện và xã hội độc lập, không còn gắn với định hướng chiến lược chung của quỹ Gates như trước.

Động thái này đánh dấu một thay đổi đáng kể trong cấu trúc từ thiện vốn được xem là hình mẫu toàn cầu suốt hơn hai thập kỷ qua. Bill & Melinda Gates Foundation từ lâu là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, tập trung vào y tế toàn cầu, xóa đói giảm nghèo và giáo dục. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc ly hôn năm 2021, cả hai bên đã từng bước tách khỏi mô hình đồng lãnh đạo.

Reuters lưu ý rằng khoản tiền Bill Gates chuyển cho Melinda French Gates không phải là một thỏa thuận tài chính bất ngờ, mà là bước đi đã được chuẩn bị từ trước, gắn với cam kết để bà Melinda có đủ nguồn lực độc lập khi rời quỹ chung.

Quỹ Pivotal Philanthropies hiện là một trong những tổ chức từ thiện tư nhân lớn tại Mỹ. Được thành lập vào cuối năm 2022, quỹ này ghi nhận tài sản khoảng 604 triệu USD vào cuối năm 2023.

Chỉ một năm sau, tổng tài sản đã tăng lên khoảng 7,4 tỷ USD , trong khi mức chi cho các hoạt động từ thiện trong năm đó chưa đến 500 triệu USD .

Trong các cuộc phỏng vấn được Financial Times dẫn lại, bà Melinda French Gates cho biết Pivotal Ventures sẽ tập trung mạnh vào các vấn đề trong nước Mỹ, đặc biệt là bình đẳng giới, quyền kinh tế của phụ nữ và các chính sách xã hội mà theo bà là chưa nhận đủ sự quan tâm từ hệ sinh thái từ thiện truyền thống. Nguồn vốn hàng tỷ USD giúp Pivotal Ventures trở thành một trong những tổ chức từ thiện - đầu tư xã hội có tiềm lực lớn nhất do phụ nữ lãnh đạo.

Bà Melinda, nhà sáng lập Pivotal Philanthropies. Ảnh: Reuters.

Việc chuyển giao tài sản diễn ra trong bối cảnh Bill & Melinda Gates Foundation đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp dài hạn, khi cả hai nhà sáng lập đều dần rút khỏi vai trò điều hành trực tiếp. Việc tách nguồn lực được xem là cách giảm xung đột chiến lược, đồng thời cho phép mỗi bên theo đuổi tầm nhìn riêng mà không làm gián đoạn các cam kết từ thiện đã có.

Trước đó, vào tháng 5/2024, khi tuyên bố từ chức đồng Chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, bà Melinda French Gates từng cho biết theo thỏa thuận với Bill Gates, bà sẽ có thêm 12,5 tỷ USD để phục vụ các nỗ lực cải thiện đời sống cho phụ nữ và gia đình. Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể không được công bố.

Khoản chuyển gần 8 tỷ USD vừa được tiết lộ vì vậy được xem là bức tranh rõ nét đầu tiên về cách hai bên tái cấu trúc vai trò, tài sản và ảnh hưởng trong lĩnh vực từ thiện toàn cầu sau khi chính thức chia tay.