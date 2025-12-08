Startup AI của con gái Bill Gates hút 30 triệu USD

Phoebe Gates, con gái út của tỷ phú Bill Gates, vừa huy động thành công 30 triệu USD cho Phia - startup ứng dụng AI trong mua sắm trực tuyến do cô đồng sáng lập.

Tỷ phú Bill Gates và con gái Phoebe Gates. Ảnh: Shutterstock

Bloomberg cho biết vòng gọi vốn mới đã nâng định giá Phia lên 180 triệu USD . Phoebe Gates, 23 tuổi, cùng bạn học tại Stanford là Sophia Kianni đồng sáng lập công ty. Phia nhanh chóng thu hút vốn từ nhiều nhà đầu tư tên tuổi, gồm Hailey Bieber, Kris Jenner, cựu giám đốc Meta Sheryl Sandberg và nhà sáng lập Spanx Sara Blakely.

Con gái út của Bill Gates cho tạp chí Vogue biết rằng cha cô không đầu tư vào công ty này, dù nhà sáng lập Microsoft từng công khai ủng hộ định hướng con gái mình theo đuổi.

Phia phát triển một công cụ tìm kiếm tích hợp AI chạy trên Chrome và Safari, cho phép người dùng tìm sản phẩm, so sánh giá và theo dõi giảm giá theo thời gian thực trên nhiều nền tảng bán lẻ và ký gửi. Công ty cho biết công cụ này đã đạt 750.000 lượt tải trong 8 tháng tính đến tháng 11.

Phoebe Gates và Sophia Kianni khởi động ý tưởng từ phòng ký túc xá tại Stanford. Ban đầu, họ thử nghiệm một sản phẩm công nghệ về sức khỏe phụ nữ, sau đó chuyển sang thời trang và cuối cùng phát triển công cụ AI hỗ trợ mua sắm.

Phoebe Gates xem Phia là phép thử đầu tiên trong hành trình khởi nghiệp cuả mình. Cô tốt nghiệp Stanford năm 2024 với bằng sinh học, tập trung vào nghiên cứu sức khỏe phụ nữ và bình đẳng toàn cầu.

Cô là con út trong ba người con của Bill và Melinda Gates. Hai người kết hôn năm 1994 và ly hôn năm 2021 sau 27 năm chung sống, sau khi Melinda bày tỏ lo ngại về các cuộc gặp giữa Bill Gates và Jeffrey Epstein. Bill Gates thừa nhận đây là “sai lầm mà tôi vô cùng hối hận”.

Sau ly hôn, Melinda rời Quỹ Bill & Melinda Gates và nhận 12,5 tỷ USD để triển khai hoạt động thiện nguyện riêng. Bill Gates nhiều lần nói ông sẽ chỉ để lại cho các con dưới 1% tài sản, vì cho rằng việc thừa kế quá lớn không có lợi cho con cái.