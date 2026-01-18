Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV Arsenal đòi dựng tượng Carrick trước sân Emirates

  • Chủ nhật, 18/1/2026 11:22 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Người hâm mộ Arsenal hài hước kêu gọi dựng tượng Michael Carrick bên ngoài sân Emirates, sau khi MU hạ Man City 2-0 ở vòng 22 Premier League tối 17/1.

Carrick được CĐV Arsenal tung hô sau khi MU hạ gục Man City.

Arsenal đứng trước cơ hội vàng để bứt phá trong cuộc đua vô địch Premier League. Đáng chú ý, cú hích lớn cho tham vọng đăng quang của "Pháo thủ" đến từ Old Trafford, khi MU dưới sự dẫn dắt tạm quyền của Carrick quật ngã Man City với tỷ số 2-0.

Đó được xem là màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của Carrick trên cương vị HLV trưởng tạm quyền "Quỷ đỏ". Và ngay lập tức, các CĐV Arsenal, gồm cả nhà báo nổi tiếng Piers Morgan, tràn lên mạng xã hội với những lời kêu gọi đầy hài hước.

"Có thể dựng giúp tôi một bức tượng Michael Carrick đặt trước Emirates không?", Morgan viết. Nhiều người hâm mộ cũng hưởng ứng với loạt bình luận như "Hãy dựng tượng Carrick trước sân Emirates", "Carrick thật tuyệt vời", hay "Chúng ta cần một bức tượng Carrick ở ngay lối vào sân".

Tất nhiên, tất cả đều hiểu rằng việc Arsenal dựng tượng Carrick chỉ là điều viển vông, nhất là khi cựu tiền vệ này từng khoác áo đối thủ cùng thành phố Tottenham trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng phản ứng ấy cho thấy rõ Carrick được xem như người hùng giúp Arsenal chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Chiến thắng của MU được định đoạt nhờ các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Với Arsenal, họ khát khao chạm tay vào chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2003, và với cục diện hiện tại, giấc mơ ấy đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở trận đấu muộn sau đó, Arsenal gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 0-0 trước Nottingham Forest. Dù vậy, họ kịp nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 7 điểm.

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.

Arsenal gây thất vọng

MU mang đến cơ hội cho Arsenal bứt tốc trong cuộc đua vô địch nhưng "Pháo thủ" lại bị Nottingham cầm hòa 0-0 ở vòng 22 Premier League vào rạng sáng 18/1.

15 giờ trước

Garnacho tỏa sáng, khiến Arsenal chưa thể yên tâm

Trận sân nhà đầu tiên của Liam Rosenior với tư cách huấn luyện viên Chelsea kết thúc bằng thất bại, khi Arsenal giành chiến thắng kịch tính 3-2 ở lượt đi bán kết Carabao Cup.

06:05 15/1/2026

Arsenal chịu tổn thất lớn

Sau 8 năm làm việc trong vai trò Giám đốc học viện, Per Mertesacker sẽ chia tay Arsenal để tìm kiếm bước phát triển mới trong sự nghiệp.

06:37 13/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    Noi bo Real day song hinh anh

    Nội bộ Real dậy sóng

    54 phút trước 14:07 18/1/2026

    0

    Cầu thủ và ban lãnh đạo Real Madrid buồn bã, bất ngờ xen lẫn thất vọng khi bị CĐV la ó sau trận thắng 2-0 trước Levante tại La Liga ngày 17/1.

    U23 Trung Quoc duoc thuong lon hinh anh

    U23 Trung Quốc được thưởng lớn

    54 phút trước 14:07 18/1/2026

    0

    Đội tuyển U23 Trung Quốc được khen khi viết nên những trang sử mới tại giải U23 Asian Cup 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý