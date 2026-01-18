CĐV Arsenal đòi dựng tượng Carrick trước sân Emirates

Người hâm mộ Arsenal hài hước kêu gọi dựng tượng Michael Carrick bên ngoài sân Emirates, sau khi MU hạ Man City 2-0 ở vòng 22 Premier League tối 17/1.

Carrick được CĐV Arsenal tung hô sau khi MU hạ gục Man City.

Arsenal đứng trước cơ hội vàng để bứt phá trong cuộc đua vô địch Premier League. Đáng chú ý, cú hích lớn cho tham vọng đăng quang của "Pháo thủ" đến từ Old Trafford, khi MU dưới sự dẫn dắt tạm quyền của Carrick quật ngã Man City với tỷ số 2-0.

Đó được xem là màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của Carrick trên cương vị HLV trưởng tạm quyền "Quỷ đỏ". Và ngay lập tức, các CĐV Arsenal, gồm cả nhà báo nổi tiếng Piers Morgan, tràn lên mạng xã hội với những lời kêu gọi đầy hài hước.

"Có thể dựng giúp tôi một bức tượng Michael Carrick đặt trước Emirates không?", Morgan viết. Nhiều người hâm mộ cũng hưởng ứng với loạt bình luận như "Hãy dựng tượng Carrick trước sân Emirates", "Carrick thật tuyệt vời", hay "Chúng ta cần một bức tượng Carrick ở ngay lối vào sân".

Tất nhiên, tất cả đều hiểu rằng việc Arsenal dựng tượng Carrick chỉ là điều viển vông, nhất là khi cựu tiền vệ này từng khoác áo đối thủ cùng thành phố Tottenham trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng phản ứng ấy cho thấy rõ Carrick được xem như người hùng giúp Arsenal chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Chiến thắng của MU được định đoạt nhờ các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Với Arsenal, họ khát khao chạm tay vào chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2003, và với cục diện hiện tại, giấc mơ ấy đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở trận đấu muộn sau đó, Arsenal gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 0-0 trước Nottingham Forest. Dù vậy, họ kịp nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 7 điểm.

