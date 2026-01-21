PSG thua sốc

Rạng sáng 21/1, PSG thua 1-2 trước chủ nhà Sporting Lisbon ở vòng phân hạng Champions League.

PSG nhận trái đắng.

Bước vào trận đấu với phong độ cao, PSG sớm thể hiện sự tự tin tại Lisbon khi Vitinha và Nuno Mendes liên tiếp thử thách thủ môn Rui Silva trong những phút đầu. Thế trận diễn ra cởi mở với cơ hội được chia đều cho hai đội. Geny Catamo bên phía Sporting suýt mở tỷ số khi cú sút của anh đi chệch khung thành trong gang tấc, trong khi Senny Mayulu và đội trưởng Marquinhos liên tục tạo sức ép lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

PSG kiểm soát bóng vượt trội và tưởng như đã có bàn thắng ở phút 30, khi Warren Zaire-Emery đánh đầu tung lưới Sporting, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi phạm lỗi trước đó. Dù vậy, chính Sporting mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất cuối hiệp một, khi Hidemasa Morita bỏ lỡ đáng tiếc trên chấm phạt đền.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía đội khách, song sự phung phí cơ hội đã khiến PSG phải trả giá. Phút 74, Luis Suarez tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm để mở tỷ số cho Sporting. PSG nhanh chóng gỡ hòa nhờ siêu phẩm sút xa của Khvicha Kvaratskhelia, nhưng kịch tính chỉ thực sự được đẩy lên cao trào ở phút cuối cùng. Suarez hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu bồi lạnh lùng, ấn định chiến thắng lịch sử cho Sporting CP.

Kết quả này giúp Sporting tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Champions League, trong khi PSG rời Lisbon trong nỗi thất vọng cùng nguy cơ văng khỏi nhóm vào thẳng vòng knock-out nếu không thể thắng Newcastle ở vòng đấu cuối.