Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG thua sốc

  • Thứ tư, 21/1/2026 03:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 21/1, PSG thua 1-2 trước chủ nhà Sporting Lisbon ở vòng phân hạng Champions League.

PSG nhận trái đắng.

Bước vào trận đấu với phong độ cao, PSG sớm thể hiện sự tự tin tại Lisbon khi Vitinha và Nuno Mendes liên tiếp thử thách thủ môn Rui Silva trong những phút đầu. Thế trận diễn ra cởi mở với cơ hội được chia đều cho hai đội. Geny Catamo bên phía Sporting suýt mở tỷ số khi cú sút của anh đi chệch khung thành trong gang tấc, trong khi Senny Mayulu và đội trưởng Marquinhos liên tục tạo sức ép lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

PSG kiểm soát bóng vượt trội và tưởng như đã có bàn thắng ở phút 30, khi Warren Zaire-Emery đánh đầu tung lưới Sporting, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi phạm lỗi trước đó. Dù vậy, chính Sporting mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất cuối hiệp một, khi Hidemasa Morita bỏ lỡ đáng tiếc trên chấm phạt đền.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía đội khách, song sự phung phí cơ hội đã khiến PSG phải trả giá. Phút 74, Luis Suarez tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm để mở tỷ số cho Sporting. PSG nhanh chóng gỡ hòa nhờ siêu phẩm sút xa của Khvicha Kvaratskhelia, nhưng kịch tính chỉ thực sự được đẩy lên cao trào ở phút cuối cùng. Suarez hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu bồi lạnh lùng, ấn định chiến thắng lịch sử cho Sporting CP.

Kết quả này giúp Sporting tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Champions League, trong khi PSG rời Lisbon trong nỗi thất vọng cùng nguy cơ văng khỏi nhóm vào thẳng vòng knock-out nếu không thể thắng Newcastle ở vòng đấu cuối.

Điều gì đã giúp U23 Nhật Bản vào chung kết U23 Châu Á?

Đánh bại U23 Hàn Quốc để vào chung kết U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản cho thấy nền tảng thể lực được chuẩn bị bài bản phía sau lối chơi pressing kỹ thuật cao.

8 giờ trước

Kết thúc buồn của tài năng gốc Philippines ở Barcelona

Quyết định ra đi của Dro không chỉ khép lại một mối lương duyên non trẻ, mà còn phơi bày ranh giới mong manh giữa niềm tin chiến lược của HLV và lựa chọn thực dụng của cầu thủ trẻ.

9 giờ trước

Tường Linh

PSG Sporting CP

    Đọc tiếp

    Thu mon Trung Kien nghen loi sau ban ket hinh anh

    Thủ môn Trung Kiên nghẹn lời sau bán kết

    4 giờ trước 01:22 21/1/2026

    0

    Rạng sáng 21/1, sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam không kìm được cảm xúc của mình.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý