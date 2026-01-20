Điều gì đã giúp U23 Nhật Bản vào chung kết U23 Châu Á?

Đánh bại U23 Hàn Quốc để vào chung kết U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản cho thấy nền tảng thể lực được chuẩn bị bài bản phía sau lối chơi pressing kỹ thuật cao.

U23 Nhật Bản vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 tại trận bán kết U23 Châu Á 2026. Ảnh: AFC.

Tối 20/1, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để giành vé vào chung kết U23 châu Á 2026. Trong suốt trận đấu, U23 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình, pressing liên tục và luân chuyển bóng với tốc độ nhanh.

Phía sau chiến thắng ấy không chỉ là khác biệt về chiến thuật, mà còn là nền tảng thể lực được chuẩn bị bài bản, thứ đã giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc duy trì cường độ chơi bóng cao trong suốt trận đấu.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giải đấu

Theo lịch trình do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản công bố cho giải U23 châu Á 2026 tại Jeddah, U23 Nhật Bản duy trì nhịp tập luyện gần như mỗi ngày, với một buổi tập chính/ngày trong suốt giai đoạn chuẩn bị và thi đấu.

Ngay từ tháng 12, đội tuyển đã áp dụng cơ chế phân tải rõ ràng. Những cầu thủ thi đấu nhiều được giảm cường độ, chủ yếu vận động nhẹ để cơ thể tái tạo năng lượng sau chuỗi trận căng thẳng.

Ngược lại, các thủ môn và nhóm cầu thủ ít ra sân hoặc tập theo giáo án riêng vẫn duy trì cường độ cao hơn nhằm giữ nhịp vận động. Cách điều chỉnh linh hoạt này giúp toàn đội bước vào giải với trạng thái thể lực đồng đều, tránh tình trạng “lệch pha” giữa các nhóm cầu thủ.

HLV trưởng Oiwa Go từng nhấn mạnh thể lực là yếu tố then chốt tại U23 châu Á, nơi các đội có thể phải thi đấu tối đa 6 trận trong quãng thời gian ngắn, với thời gian nghỉ giữa các trận chỉ khoảng hai ngày. Theo ông, mục tiêu không chỉ là đảm bảo sức bền, mà còn là khả năng hồi phục để duy trì hiệu suất ổn định suốt giải.

Ở giai đoạn cận giải, U23 Nhật Bản tiếp tục tăng tải có kiểm soát, nhằm đưa cầu thủ đạt điểm rơi thể lực đúng thời điểm. Bước vào VCK U23 châu Á 2026 tại Jeddah, lịch trình của U23 Nhật Bản được xây dựng xoay quanh mục tiêu duy trì thể lực và khả năng hồi phục trong suốt hơn ba tuần thi đấu.

Ngay từ ngày 30 và 31/12, đội tuyển đã tập buổi chiều để làm quen dần với điều kiện thời tiết và múi giờ tại Saudi Arabia. Ngày 1/1, toàn đội đá tập kín, được xem là bước rà soát cuối cùng về thể lực và tổ chức lối chơi trước khi giải khởi tranh.

Đội tuyển đến từ xứ phù tang còn chủ động điều chỉnh thời điểm tập luyện theo giờ đá cụ thể của từng trận. Ảnh: AFC.

Chiến lược bảo tồn thể lực khi vào giải

Khi giải bắt đầu, nhịp tập luyện tiếp tục được điều chỉnh linh hoạt theo lịch thi đấu. Thời điểm này, U23 Nhật Bản không tập hai buổi/ngày kéo dài, mà ưu tiên một buổi tập/ngày với cường độ được kiểm soát, xen kẽ các ngày thi đấu.

Trong những ngày không có trận thi đấu, đội ưu tiên các buổi tập sáng với cường độ vừa phải, tập trung duy trì cảm giác bóng và hồi phục thể chất. Trước trận mở màn gặp U23 Syria, ban huấn luyện bố trí liên tiếp các buổi tập sáng nhằm ổn định nhịp sinh học, phù hợp với khung giờ thi đấu vào đầu giờ chiều.

Sau mỗi trận vòng bảng, những cầu thủ ra sân nhiều phút được ưu tiên hồi phục, trong khi nhóm còn lại duy trì cường độ cao hơn để đảm bảo trạng thái sẵn sàng. Cách làm này được duy trì xuyên suốt giai đoạn vòng bảng, trong bối cảnh lịch thi đấu dày và quãng nghỉ ngắn.

Đáng chú ý, U23 xứ phù tang còn chủ động điều chỉnh thời điểm tập luyện theo giờ đá cụ thể của từng trận. Trước những trận diễn ra vào buổi chiều, các buổi tập được chuyển sang ban ngày, dưới điều kiện nắng nóng gần 30 độ, giúp cầu thủ thích nghi tốt hơn với thời tiết và nhịp sinh học. Với các trận đá tối, cường độ và thời điểm tập được tinh chỉnh nhằm tránh quá tải và hỗ trợ hồi phục.

Khi bước vào vòng knock-out, từ tứ kết đến bán kết, lịch tập tiếp tục được cập nhật sát với tình trạng thể lực thực tế. Các buổi tập được rút ngắn, kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên hồi phục và giữ nhịp vận động thay vì gia tăng khối lượng.

Bên cạnh chế độ luyện tập được kiểm soát chặt chẽ, yếu tố dinh dưỡng cũng được U23 Nhật Bản xem là một phần quan trọng trong chiến lược duy trì thể lực tại các giải trẻ châu lục.

Trong giai đoạn thi đấu, khẩu phần của các cầu thủ được điều chỉnh linh hoạt theo tải vận động từng ngày. Sau mỗi trận, bữa ăn ưu tiên các nguồn carbohydrate dễ hấp thu để bù glycogen đã tiêu hao, kết hợp protein chất lượng cao nhằm hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Đáng chú ý, JFA không chỉ chú trọng ăn gì mà còn đặc biệt coi trọng ăn khi nào. Thời điểm các bữa chính và bữa phụ được sắp xếp xoay quanh giờ tập và giờ thi đấu, nhằm giúp cầu thủ duy trì nguồn năng lượng ổn định, tránh hiện tượng “tụt pin” ở cuối trận. Đây là yếu tố then chốt để duy trì lối chơi pressing cường độ cao trong suốt 90 phút.