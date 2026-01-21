Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kết quả Champions League ngày 21/1: Cú sốc ở Na Uy

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Loạt trận thứ 7 giai đoạn phân hạng UEFA Champions League 2025/26 khép lại một nửa chặng đường với 9 trận đấu diễn ra vào tối 20/1 và rạng sáng 21/1, mang đến hàng loạt kết quả bất ngờ và những màn trình diễn ấn tượng.

Man City bại trận là cú sốc lớn nhất ở loạt trận tối 20/1 và rạng sáng 21/1.

Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng lịch sử của Bodø/Glimt trước Manchester City với tỷ số 3-1 trên sân Aspmyra Stadion. Đội bóng Na Uy ghi bàn sớm nhờ cú đúp của Kasper Høgh (phút 22 và 24), trước khi Jens Petter Hauge ấn định tỷ số 3-0 ở phút 58 bằng pha solo đẹp mắt. Rayan Cherki gỡ lại một bàn cho Man City ở phút 60, nhưng đội khách chơi thiếu người sau thẻ đỏ của Rodri (phút 62).

Kairat Almaty trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi giải khi thua Club Brugge 1-4 trên sân nhà. Ở một trận đấu khác, Villarreal cũng nối gót Kairat Almaty khi để thua Ajax 1-2 trên sân nhà Estadio de la Cerámica.

Tiền đạo Tani Oluwaseyi mở tỷ số bằng cú volley đẹp mắt ở phút 49, mang lại hy vọng cho chủ nhà. Tuy nhiên, Ajax lội ngược dòng nhờ bàn gỡ của Oscar Gloukh phút 61 và bàn quyết định của Oliver Edvardsen ở phút 89.

Champions League anh 1

Kết quả loạt trận tối 20/1 và rạng sáng 21/1.

Tottenham Hotspur tiếp tục thể hiện bộ mặt trái ngược giữa châu Âu và Premier League khi hạ Borussia Dortmund 2-0 trên sân nhà nhờ các bàn của Cristian Romero và Dominic Solanke.

Một bất ngờ khác cũng diễn ra khi trên sân nhà, Sporting CP bất ngờ quật ngã đương kim vô địch PSG 2-1, nhờ bàn thắng ở phút 90 của Luis Suarez. Đại diện Hy Lạp, Olympiacos, cũng gây ấn tượng khi hạ Leverkusen 2-0 trên sân nhà.

Hai đội bóng mạnh, Real Madrid và Arsenal, đều có những chiến thắng thuyết phục. Tại Bernabeu, Real hủy diệt Monaco 6-1 với cú đúp của Mbappe và 1 bàn từ Vinicius.

Arsenal khẳng định vị trí dẫn đầu khi hạ Inter Milan 3-1 ngay trên đất Italy, với cú đúp của Gabriel Jesus và 1 bàn từ Viktor Gyökeres.

Trận hòa duy nhất ở loạt trận này diễn ra trên sân Copenhagen, khi đại diện Đan Mạch cầm hòa Napoli 1-1.

Địa chấn xảy ra ở Champions League

Trong cái lạnh của mùa đông vùng Bắc Cực, một trong những bất ngờ lớn nhất Champions League mùa này xuất hiện khi Bodø/Glimt hạ gục Manchester City 3-1 rạng sáng 21/1.

7 giờ trước

PSG thua sốc

Rạng sáng 21/1, PSG thua 1-2 trước chủ nhà Sporting Lisbon ở vòng phân hạng Champions League.

4 giờ trước

Tường Linh

Champions League Man City

