Tiền vệ Rodri trở thành tội đồ của Man City trong thất bại 1-3 trước Villarreal ở Champions League rạng sáng 21/1.

Rodri gây phẫn nộ. Ảnh: Reuters

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 61 trên sân Aspmyra, Rodri dính thẻ vàng đầu tiên vì pha phạm lỗi chiến thuật nhằm ngăn chặn một đợt phản công của cầu thủ Bodo/Glimt. Chỉ 53 giây sau, anh tiếp tục kéo ngã đối phương trong tình huống tương tự và buộc phải nhận thẻ vàng thứ hai, qua đó bị truất quyền thi đấu.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, một cầu thủ đến từ Premier League lại bị truất quyền thi đấu nhanh đến thế ở Champions League. Người gần nhất rơi vào tình cảnh tương tự là Wayne Rooney khi MU đối đầu Villarreal.

Rodri bị đuổi khỏi sân đầy chóng vánh. Ảnh: Reuters.

Chơi thiếu người, Man City hoàn toàn lép vế trong phần còn lại của trận đấu. Bodo/Glimt thậm chí còn có thêm hai bàn thắng bị từ chối vì việt vị và một cú sút dội xà ngang.

Làn sóng chỉ trích Rodri tăng cao trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận: “Không thể tin được đây là cầu thủ từng giành Quả bóng vàng”. Một fan khác nhận xét: “Rodri phải hiểu rằng khi cậu ta bị đuổi khỏi sân thì mọi thứ coi như chấm hết với Man City”.

Thất bại này càng trở nên đáng thất vọng khi Man City lỡ cơ hội vào top 3 vòng phân hạng Champions League mùa này. Đội chủ sân Etihad có 13 điểm sau 7 lượt trận, hiện xếp thứ 7. Đây vẫn là vị trí có vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Ở lượt trận cuối vòng phân hạng, thầy trò Pep Guardiola sẽ phải làm khách trên sân của Atletico Madrid. Chỉ cần một trận hòa cũng có thể mở ra cánh cửa đi tiếp của Man City.

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.