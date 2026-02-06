Kế hoạch bổ sung 2 tiền vệ của MU ở hè 2026

Sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông im ắng, MU âm thầm chuẩn bị cho một cuộc tái thiết quy mô lớn vào hè 2026.

MU ưu tiên bổ sung tiền vệ trong hè 2026.

Dưới sự điều hành của INEOS, "Quỷ đỏ" không còn chạy theo những bản hợp đồng chữa cháy, mà đặt mục tiêu xây dựng một bộ khung ổn định, có chiều sâu và phục vụ lâu dài. Theo Manchester Evening News, bản kế hoạch được phác thảo khá rõ ràng với 6 vị trí được xếp vào nhóm ưu tiên hàng đầu.

Mục tiêu số một của MU là nâng cấp tuyến giữa. MU được cho là cần ít nhất 2 tân binh chất lượng để khỏa lấp khoảng trống Casemiro để lại và nâng cấp những vị trí chưa đạt kỳ vọng. Hiện tại, Elliot Anderson của Nottingham Forest và Carlos Baleba của Brighton được "Quỷ đỏ" quan tâm.

Ở khung gỗ, dù Senne Lammens đáp ứng tốt vai trò số một, MU vẫn cần thêm sự cạnh tranh. Andre Onana nhiều khả năng ra đi sau khi hết hạn cho mượn, còn Altay Bayindir không còn nằm trong lộ trình phát triển. Phương án gọi lại Radek Vitek được xem là giải pháp tiết kiệm, nhưng việc bán anh để bổ sung ngân sách cũng không bị loại trừ.

Hàng thủ phụ thuộc lớn vào tương lai của Harry Maguire. Nếu trung vệ người Anh được gia hạn sau thời gian thi đấu ổn định, MU sẽ có đủ chiều sâu với Lisandro Martinez, De Ligt, Heaven và Leny Yoro. Ngược lại, nếu Maguire rời Old Trafford, việc mang về một trung vệ mới gần như là điều bắt buộc.

Việc MU bổ sung trung vệ phụ thuộc vào tương lai của Maguire.

Trên hàng công, khả năng Joshua Zirkzee ra đi khiến MU phải tìm thêm phương án dự phòng cho Benjamin Sesko. Ban huấn luyện đứng trước lựa chọn khó khăn. Đó là đầu tư vào một tiền đạo trẻ giàu tiềm năng hay một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đồng thời tránh kìm hãm sự phát triển của những tài năng trẻ của học viện.

Ở hành lang trái, Luke Shaw vẫn là lựa chọn số một nhưng không thể gánh vác cả mùa giải với lịch thi đấu dày đặc. Tyrell Malacia không còn tương lai, còn các phương án trẻ như Harry Amass hay Diego Leon cần thêm thời gian. Do đó, một hậu vệ trái đẳng cấp để chia lửa là yêu cầu cấp thiết.

Tựu trung lại, kế hoạch chuyển nhượng của MU cho thấy một cuộc tái thiết có tính toán, ưu tiên nền tảng dài hạn và chiều sâu đội hình hơn những giải pháp chữa cháy ngắn hạn, với tham vọng đưa "Quỷ đỏ" trở lại với vị thế cạnh tranh vốn có.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

