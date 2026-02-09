HLV Al Nassr sẵn sàng từ chức

Huấn luyện viên Jorge Jesus khẳng định tương lai gắn liền với sự hiện diện của đồng hương Cristiano Ronaldo tại Al Nassr.

HLV Jorge Jesus sẵn sàng rời Al Nassr.

Theo A Bola, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ không mở bất kỳ cuộc thảo luận nào về hợp đồng hiện tại, dự kiến hết hạn vào cuối mùa giải này, cho đến khi có bức tranh rõ ràng về tương lai của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Thậm chí HLV Jesus sẵn sàng từ chức nếu tình hình tại CLB trở nên xấu đi trong thời gian tới. Trước đó, HLV Jesus hai lần bỏ họp báo như động thái ủng hộ Ronaldo và phản đối giới chủ người Saudi Arabia.

Chiến lược gia Bồ Đào Nha có mối quan hệ chặt chẽ với Ronaldo. Chính siêu sao mang áo số 7 là người ủng hộ mạnh mẽ việc Al Nassr ký hợp đồng với HLV Jesus vào mùa hè 2025, theo hợp đồng một năm.

CĐV và HLV Al Nassr ủng hộ hành động tẩy chay của Ronaldo.

HLV này muốn đảm bảo Ronaldo tiếp tục ở lại để duy trì động lực và mục tiêu chung. Nếu Ronaldo rời đi, tương lai của Jesus chắc chắn thay đổi. Thậm chí, HLV Jesus sẵn sàng rời Al Nassr ngay thời gian tới.

Tình hình căng thẳng tại Al Nassr xuất phát từ sự bất mãn của Ronaldo với cách PIF quản lý, đặc biệt là sự chênh lệch trong hoạt động chuyển nhượng. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Al Nassr chỉ chiêu mộ duy nhất tiền vệ trẻ người Iraq Haydeer Abdulkareem, trong khi đối thủ Al Hilal nhận được nhiều hỗ trợ hơn.

HLV Jesus từng công khai phàn nàn rằng Al Nassr "không có sức mạnhnhư Al Hilal". Giám đốc Thể thao Simao Coutinho và CEO Jose Semedo, hai cộng sự thân cận lâu năm của Ronaldo, cũng bị cắt giảm quyền lực sau cuộc họp hội đồng quản trị gần đây.

