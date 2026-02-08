Ronaldo khiến giới chủ Saudi Arabia dậy sóng

Ông Abdulhadi Al-Hababi, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Thể thao Saudi Arabia, đưa ra hàng loạt yêu cầu liên quan đến sự vắng mặt gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo tại các trận đấu gần đây của Al Nassr.

Ronaldo tạo ra tranh cãi ở Saudi Arabia.

Bóng đá Saudi Arabia đang náo loạn sau khi Ronaldo không tham gia hai trận đấu liên tiếp của đội bóng. Anh vắng mặt trong chiến thắng 1-0 trước Al-Riyadh và tiếp tục không góp mặt ở cuộc đối đầu với Al-Ittihad.

Nguyên nhân xuất phát từ sự bất mãn của Ronaldo với cách quản lý và chính sách chuyển nhượng của Quỹ Đầu tư Công (PIF) Saudi Arabia, đơn vị sở hữu Al-Nassr cùng một số câu lạc bộ lớn khác.

Trước tình hình này, ông Al-Hababi lên tiếng đòi hỏi các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giải đấu. Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Thể thao Saudi Arabia yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập và minh bạch toàn diện về vấn đề quản lý 4 CLB lớn hàng đầu Saudi Pro League.

Ông cũng yêu cầu chính phủ Saudi Arabia thành lập một ủy ban chính thức, khách quan để xử lý sự việc. Ngoài ra, PIF cũng phải ban hành báo cáo chi tiết được hỗ trợ bởi các con số, dữ liệu cụ thể và bằng chứng rõ ràng.

Quan chức này khẳng định PIF cần công khai đầy đủ mức độ hỗ trợ tài chính cung cấp cho tất cả các câu lạc bộ. Ngoài ra, các nhà quản lý giải đấu cần làm rõ cơ chế và tiêu chí áp dụng trong việc phân bổ hỗ trợ.

Vụ việc của Ronaldo khiến bóng đá Saudi Arabia chia rẽ.

Nếu có vi phạm, ông Al-Hababi khẳng định phải truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân hoặc tổ chức gây ra sự mất cân bằng cơ hội giữa các đội. Nếu Cristiano Ronaldo sai, PIF cũng cần trừng phạt ngôi sao này, để bảo vệ danh tiếng của Saudi Pro League cũng như duy trì niềm tin từ các nhà đầu tư và đối tác.

Trước đó, ban tổ chức Saudi Pro League cũng chính thức lên tiếng phản hồi Ronaldo, khẳng định rằng “không cá nhân nào, dù quan trọng đến đâu, có quyền quyết định các vấn đề vượt ngoài phạm vi câu lạc bộ của mình”.

BTC giải đấu nhấn mạnh tính độc lập tài chính và quản lý của từng đội bóng. Các quan chức của Saudi Pro League cũng chuẩn bị những phương án thay thế Ronaldo nếu anh rời đi.

