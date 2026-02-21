Kịch bản nào để Casemiro đến Inter Miami?

Inter Miami được nhắc đến như bến đỗ tiềm năng của Casemiro, nhưng thực tế tài chính MLS khiến thương vụ này khó khả thi hơn những gì tin đồn vẽ ra.

Casemiro thông báo rời Manchester United vào cuối mùa giải 2025/26. Hai bên không đạt được thỏa thuận giảm lương, kết quả là MU không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm.

Vậy là thêm một chương trong sự nghiệp Casemiro sẽ khép lại sau ba mùa giải nhiều biến động tại Old Trafford. Nhưng ngôi sao người Brazil không rời đi trong thất bại.

Casemiro đang là trụ cột tại MU mùa này. Ảnh: Reuters.

Giá trị còn nguyên

Mùa 2024/25 từng khiến nhiều người tin rằng anh đã hết thời. Tốc độ đặc thù của Premier League là yếu tố bào mòn thể lực của Casemiro. Những pha xoay trở chậm chạp trở thành đề tài chỉ trích, INEOS được cho là sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị.

Tiền vệ người Brazil chọn cách khác, anh ở lại và chiến đấu giành lại vị trí. Hiện tại, Casemiro không còn là gánh nặng mà dần đóng vai trò trụ cột đầy kinh nghiệm.

Điều đó thay đổi hoàn toàn vị thế của anh trên thị trường chuyển nhượng, hàng loạt đội bóng dõi theo từng bước chạy của cựu cầu thủ Real Madrid. Từ Saudi Arabia, Brazil, Bồ Đào Nha và Mỹ đến các CLB cũ như Sao Paulo và Porto đang tìm cách tái ký hợp đồng với anh.

Inter Miami cũng quan tâm. Báo cáo cho biết Casemiro đã đến Miami tuần trước để "khảo sát khu vực khi cân nhắc các lựa chọn sau World Cup mùa hè".

Tuy nhiên, việc chuyển đến MLS không đơn giản. Inter Miami hiện đã có ba cầu thủ Designated Player (DP) và họ sẽ không rời đi trong thời gian tới. MLS cho phép mỗi CLB tối đa sáu cầu thủ nằm ngoài quỹ lương trần.

Sáu suất này được chia giữa các cầu thủ "DP" và cầu thủ theo chương trình U22 Initiative. Nếu một CLB chỉ dùng hai suất "DP", họ được phép có bốn cầu thủ U22.

Dù vậy, mỗi đội chỉ được có tối đa ba "DP". Inter Miami hiện sử dụng đủ ba suất cho Lionel Messi, Rodrigo de Paul và German Berterame.

Messi nhận khoảng 20,45 triệu USD mỗi năm. De Paul hưởng khoảng 12 triệu USD sau khi ký chính thức. Berterame là bản hợp đồng được đầu tư lâu dài và không có dấu hiệu rời đi. Điều này đồng nghĩa Inter Miami không còn suất DP trống.

Casemiro không thiếu bến đỗ nếu rời MU. Ảnh: Reuters.

Kịch bản ấy đẹp nhưng không xảy ra

Mức lương tối đa cho cầu thủ không phải "DP" tại MLS chỉ hơn 740.000 USD mỗi năm. Con số này thấp hơn rất xa thu nhập hiện tại của Casemiro, người được cho là nhận khoảng 350.000 bảng mỗi tuần tại Manchester United.

Nếu ký hợp đồng không theo diện "DP", anh phải chấp nhận giảm lương ở mức rất sâu. Điều này gần như bất khả thi, vì như đã đề cập ban đầu, Casemiro và MU không đạt được thoả thuận giảm lương.

MLS có cơ chế "buy down" (tạm dịch: mua giảm) hợp đồng "DP" nếu mức lương chỉ cao hơn trần một chút. Nhưng với cấu trúc hiện tại của Miami, cơ chế này khó được áp dụng. Muốn có chỗ cho Casemiro, họ phải bán một trong ba "DP", điều này e là không thể.

Ngược lại, Casemiro không thiếu lựa chọn từ Á, Âu sang tới Nam Mỹ. Điển hình là Saudi Arabia sẵn sàng trả lương cao ngất ngưởng như đã làm với các ngôi sao như Karim Benzema hay Joao Felix. Đội bóng quê nhà Sao Paulo đề nghị hợp đồng hai năm kèm vai trò làm việc tại đội bóng sau giải nghệ.

Inter Miami mang đến ánh đèn, khí hậu và cơ hội chơi cùng Messi. Nhưng cấu trúc tài chính mới là thứ quyết định sau cùng. Ở thời điểm hiện tại, thương vụ nghe rất hấp dẫn về mặt truyền thông, song lại thiếu nền tảng thực tế.

Mùa hè tới sẽ cho câu trả lời. Nhưng nếu nhìn vào những con số hiện có, Miami lúc này giống một ý tưởng hơn là một thương vụ khả thi.

